Tegola per la big: infortunio e lungo stop

Non arrivano buone notizie per un tecnico. Il giocatore si è fermato nel match odierno ed ora il rischio è quello di uno stop più lungo del previsto

La Serie A è iniziata da poco, ma non mancano i problemi fisici. Gli infortuni registrati in questi ultimi giorni non sono mancati e anche nella giornata odierna per un tecnico arriva una brutta notizia. Nuovo problema fisico e per lui il rischio è quello di dover fare i conti con uno stop più lungo del previsto.

Per il momento non di hanno certezze considerando che dovranno essere fatti tutti i controlli del caso. Naturalmente la speranza è che possa rientrare il prima possibile per poi riuscire a dare una mano alla squadra. La risposta definitiva ci sarà solamente dopo gli esami e quindi nei prossimi giorni. Di certo la notizia dell’infortunio non è assolutamente positiva per il tecnico e a questo punto non ci resta che aspettare per avere un quadro più chiaro.

Infortunio per la big: brutta tegola per il tecnico

Non arrivano sicuramente buone notizie per il tecnico con questo infortunio. Un problema fisico che potrebbe complicare (e non poco) il cammino della squadra nelle prossime giornate e per questo motivo si aspetta con ansia il responso degli accertamenti medici per avere un quadro più chiaro. La speranza è che possa essere a disposizione per l’ultimo weekend, ma ad oggi sembra davvero molto difficile un recupero lampo.

Per la Lazio la trasferta di Udine lascia molto dubbi e soprattutto un brutto infortunio. Secondo le prime informazioni, Casale è dovuto uscire dal campo a causa di un infortunio muscolare e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Il rischio è quello che il giocatore non si è fermato in tempo e per questo motivo il rientro potrà essere solamente dopo la sosta per le Nazionali.

Naturalmente bisognerà capire i controlli medici cosa diranno e per questo motivo si attenderanno i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro sui tempi di recupero del giocatore. Ma per ora le notizie non sono positive e, di conseguenza, ci vorrà ancora del tempo per capire quando rivedremo in campo Casale con la maglia della Lazio.

Lazio: sconfitta e infortunio di Casale

Per la Lazio una trasferta da incubo a Udine considerando la sconfitta e l’infortunio di Casale. Ci vorrà del tempo per capire meglio i tempi di recupero del centrale, ma sicuramente il problema fisico rappresenta una tegola non sicuramente di poco conto per il centrale ex Verona.