Roma, caso Dybala-Arabia: non è finita, la verità fa male ai tifosi

Clamoroso retroscena che spunta fuori in queste ore sul caso Dybala-Arabia Saudita con la Roma che è passata per un attimo nel torto per i tifosi, ma ora cambia tutto.

Attimi di tensione a Roma tra l’ambiente, il club e il calciatore. Perché non è stata gestita benissimo questa telenovela di mercato che negli ultimi giorni ha messo grande agitazione a tutti. Nelle ultime ore si è parlato di una situazione chiusa, ma non sembra per niente così perché è ancora in piedi il caso Dybala-Arabia Saudita.

Importanti notizie in arrivo per quanto riguarda il caso scoppiato in questi ultimi giorni di mercato che riguarda la situazione tra Paulo Dybala e la Roma che sembrano aver avuto dei problemi interni a causa di quella che è stata la gestione della maxi offerta arrivata dall’Arabia Saudita per convincere il giocatore argentino ad approdare all’Al-Qadsiah.

Calciomercato Roma: caso Dybala-Arabia, la verità

Ma ricostruiamo tutto ciò che è accaduto nelle ultime ore, quando l’Arabia Saudita sembrava avere in pugno Dybala e a Roma si respirava un’aria davvero di grande tensione per ciò che stava accadendo nelle ultime ore per il gioiello argentino.

A raccontare però la verità di come sono andate le cose è stato il noto giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà che aveva sottolineato già prima che uscisse la notizia del ‘rifiuto’ di Dybala all’Arabia come fosse andata la vicenda.

In un primo momento c’era l’accordo tra club quando è stata la Roma ad accettare l’offerta dell’Al-Qadsiah di 18 milioni di euro per liberarsi del pesante ingaggio di Dybala da circa 8 milioni a stagione, ma l’argentino ha rifiutato i 15 milioni l’anno per 3 anni offerti dal club arabo. Poi tutto è cambiato quando la situazione si è capovolta.

L’Al-Qadsiah ha rilanciato per Dybala a 25 milioni per tre anni per un totale di 75 milioni netti. Sembrava fatta con il sì del giocatore, ma si attendeva l’ok della Roma visto che a quel punto l’Al-Qadsiah aveva abbassato l’offerta ai giallorossi da 18 a 3 milioni di euro. Un cambio di strategia che però non ha convinto la Roma.

A quel punto, come conferma Pedullà, è stata costruita una storia per far uscire Dybala da eroe ed evitare che continuasse la contestazione che si era generata a Roma per questa situazione. Una storia che ha fatto male ai tifosi, che però hanno ottenuto ciò che speravano, di tenere ancora La Joya in maglia giallorossa.