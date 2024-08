Napoli, arriva Lukaku: Conte ha finalmente il suo centravanti

Dopo una lunga trattativa con il Chelsea il Napoli ha finalmente chiuso l’accordo trovando il suo centravanti titolare: Conte ritrova Romelu Lukaku

“Puoi sbagliare la moglie, ma non puoi sbagliare il portiere e l’attaccante”. Parole di Pantaleo Corvino, dirigente sportivo legato a doppio filo a Lecce, sia per quanto riguarda la squadra che la città, e riprese da un leccese DOC come Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli. Se il mister salentino finora ha dimostrato di dare fiducia ad Alex Meret per la difesa della porta azzurra era chiaro fin dall’inizio del mercato che il ruolo di centravanti fosse rimasto scoperto.

La situazione di Victor Osimhen, infatti, era chiarissima fin dall’inizio: l’attaccante aveva rinnovato il proprio contratto con la società partenopea in previsione di un addio durante questa sessione di mercato, inserendo una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Le mancate proposte consone e i rifiuti da parte del nigeriano, che aveva già trovato un accordo con il Paris Saint-Germain, avevano però complicato le cose. Ecco perché, ad una settimana dalla fine del mercato, il ds Giovanni Manna ha deciso di dare l’accelerata decisiva per portare il belga in azzurro indipendentemente dal destino dell’attuale numero 9.

Napoli, ecco il nuovo bomber: Lukaku in azzurro per accontentare Conte

Romelu Lukaku arriva quindi al Napoli a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni più bonus. L’acquisto dell’attaccante dal Chelsea è stata una esplicita richiesta di Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente già durante la sua esperienza sulla panchina dell’Inter e ha dimostrato di riuscire a tirare fuori il meglio da lui più di qualsiasi altro tecnico. Il centravanti sembra avere un feeling speciale con l’allenatore salentino, risultando l’attaccante che ha segnato di più tra tutti quelli allenati da Conte: 64 gol in 95 partite. Allo stesso modo, il “sergente Antonio” è l’allenatore con il quale Big Rom ha reso di più in carriera, quello che è sempre stato capace di motivarlo e di farlo esprimere al top.

Il legame tra i due è fortissimo tanto che, a quanto pare, Lukaku avrebbe rifiutato almeno un’offerta dall’Aston Villa, club che gli avrebbe dato la possibilità di giocare la Champions League, pur di ritrovare il suo allenatore preferito. Nel frattempo, mentre la trattativa andava avanti, il belga si sarebbe allenato da solo e duramente pur di farsi trovare pronto quando l’affare si fosse concretizzato. Tutti contenti, quindi: Antonio Conte ha il suo centravanti, uno che conosce benissimo i suoi schemi e i suoi metodi, e che è perfetto per lo stile di gioco che l’ex centrocampista vuole dare al Napoli, e Romelu ha finalmente trovato l’allenatore capace di riportarlo agli altissimi livelli che sa di poter raggiungere.