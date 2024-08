Mercato Milan, preso l’attaccante: colpo last minute e Lazio beffata

Mercato Milan, i rossoneri a sorpresa piazzano un ultimo colpo in attacco che fa felice Paulo Fonseca. Si tratta del più classico colpo last minute che ha, però, il retrogusto di beffa per la Lazio, che da tempo si stava muovendo sulle tracce del calciatore. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Non sono state tantissime le operazioni in entrata per i rossoneri che però hanno operato con grande lucidità e piazzando tutti colpi mirati. Chiaramente la base di partenza di questo discorso ed il grande sforzo è stato quello di trattenere tutti i big, da Rafa Leao fino a Maignan, passando per Theo Hernandez.

Il colpo da 90 in entrata, invece, ovviamente non può che essere Alvaro Morata, che rappresenta più di un semplice erede di Olivier Giroud e che permette a questa squadra, come si suol dire, di alzare l’asticella. A sorpresa, però, Moncada ha un’altra cartuccia da sparare in attacco. E rappresenta una autentica beffa per la Lazio.

Mercato Milan, colpo a sorpresa in attacco

Il reparto avanzato dei rossoneri di Fonseca sembra disegnato sulla carta. Al netto dell’infortunio di Morata, infatti, sarà lui il riferimento offensivo quest’anno, con Rafa Leao e Pulisic ad agire ai suoi lati. A sorpresa, però, arrivano forze fresche per i rossoneri, che non intendono fermarsi.

Stando a quanto raccontato da PianetaMilan.it, infatti, il Milan si sta muovendo sulle tracce di Rayan Cherki, chiacchierato talento di proprietà dell’Olympique Lione ma in rottura da tempo con i francesi. Che, dal canto loro, hanno l’esigenza di vendere vista la delicata situazione economica e finanziaria. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Milan, occhi su un nuovo attaccante: colpo last minute

Si tratta di un profilo che ha dei colpi molto interessanti e che i rossoneri vogliono aggiungere al blocco in avanti per dare ancor più armi a Fonseca. Sulle sue tracce in passato si è mossa anche la Juventus, ma la squadra più avanti sembrava essere la Lazio di Claudio Lotito.

Il Milan, però, per Cherki intende bruciare la concorrenza e si tratterebbe davvero di una beffa per i biancocelesti, che hanno temporeggiato sperando in uno sconto. Il Lione per lui si accontenterebbe, anche per il contratto in scadenza nel 2025, di una cifra che si aggira tra i 10 ed i 15 milioni. Un autentico affare, viste le sue doti ed il fatto che è un classe 2003 con enormi potenzialità.