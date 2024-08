Allegri torna subito, è già in città: spunta la foto

La notizia è confermata e riguarda il ritorno di Massimiliano Allegri in Italia, l’allenatore dopo l’esperienza recente con la Juventus chiusa in malo modo è pronto a tornare.

C’è una situazione davvero particolare che si è venuta a creare e combacia con le prime voci riguardo il malessere che si è creato nell’ambiente per un club di Serie A che è pronto a cambiare se le cose non dovessero andare ancora per il meglio. Ora ci sono degli aggiornamenti che riguardano il possibile cambio in panchina che può esserci per il ritorno di Allegri.

L’avventura con la Juventus è ormai un vecchio ricordo per Allegri che ha vissuto momenti di grande nervosismo ed è esploso durante e post la Coppa Italia vinta qualche mese fa in quella che è stata la sua ultima apparizione con la Juve e su una panchina di un club. Ora però è pronto a tornare più motivato di prima.

Ci sono degli aggiornamenti molto importanti che arrivano e riguardano proprio la scelta dell’allenatore Max Allegri che può anche pensare di tornare in panchina prima del previsto, questo accadrà in caso dovesse arrivare un’offerta importante e convincente dal punto di vista progettuale ancor prima del fattore economico.

Calciomercato: Allegri torna in panchina, la svolta

Occhio a ciò che può accadere quindi perché si parla della possibilità di andare a chiudere con Allegri un accordo importante per sceglierlo come allenatore in vista dei prossimi anni. Infatti, c’è una nuova società che adesso ci pensa sul serio dopo aver fatto già in passato dei sondaggi.

Se si dovessero creare i presupposti per dover cambiare allenatore allora la società può pensare ad Allegri come nuovo allenatore. Infatti, l’ex tecnico bianconero ha fatto sapere tramite il suo storico agente di avere la voglia di tornare anche subito su una panchina in Italia o all’estero, ma accetterebbe un progetto serio e che possa combaciare con le sue idee.

Per questo motivo ora si cerca di capire chi può puntare su Allegri che nei mesi scorsi è stato avvistato in Francia, mentre nelle ultime ore come mostra una foto de Il Mattino, l’allenatore si sta godendo un periodo di relax tra la Costiera Amalfitana e Capri, luoghi spesso frequentati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Attenzione quindi che questo non possa essere un’indizio, intanto, c’è da aspettare ancora un poco per quello che potrà essere il futuro di Allegri con una nuova squadra di club.