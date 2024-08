Milan, nuovo colpo per Fonseca: Ibra sorpassa ADL

vùOre frenetiche in casa Milan per mettere a segno il colpo da novanta a centrocampo. Ibrahimovic decisivo per l’operazione: sorpasso ADL

Un nuovo intreccio di calciomercato a sorpresa per continuare ad allestire una rosa competitiva al massimo. Ecco la nuova idea a centrocampo per la squadra di Paulo Fonseca: l’ultim’ora per il colpo in mediana, arriva il sorpasso al Napoli.

La dirigenza rossonera continua a regalare nuovi colpi di calciomercato. Ecco l’ultima pazza idea di calciomercato di Zlatan Ibrahimovic che vuole mettere a segno un nuovo affare da urlo. Saranno così ore decisive per mettere a segno un colpo a centrocampo per innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Dopo il pareggio alla prima giornata di Serie A, l’allenatore portoghese dovrà fare i conti con diverse assenza per infortunio. Fofana scalpita per un posto da titolare a centrocampo, ma attenzione alla sorpresa dal calciomercato proprio negli ultimi giorni di agosto.

Milan, affare dal Chelsea: chiusura immediata di Ibrahimovic

Tutto cambia in così poco tempo anche in casa Milan. Nuovo affare da urlo dal Chelsea, ecco l’ultim’ora proveniente dall’Inghilterra: colpo a centrocampo per rinforzare ancor di più la zona mediana di Fonseca.

La dirigenza rossonera vorrebbe così regalare un nuovo innesto di qualità all’allenatore portoghese. Il Milan cercherà di lottare per lo Scudetto fino alla fine, ma il percorso non è iniziato nel migliore dei modi. Ecco la svolta di calciomercato a sorpresa per i rossoneri: l’affare decisivo in ottica futura, l’intreccio dal Chelsea.

Pochi minuti è arrivata l’ultim’ora dall’Inghilterra dal giornalista di Talk Chelsea, Simon Phillips, che ha svelato come i Blues abbiano offerto al Milan il centrocampista Carney Chukwuemeka. Il club inglese ha intenzione di cedere i tanti esuberi in rosa e saranno così ore decisive per la squadra allenata dall’italiano Enzo Maresca.

Un calciomercato sempre più frenetico e caotico negli ultimi giorni di agosto: il Milan è pronto a sferrare l’assalto decisivo per un nuovo innesto a centrocampo dopo l’arrivo di Fofana. I rossoneri potrebbero così sferrare l’assalto vincente proprio nelle ultime ore della sessione estiva.

Secondo le ultime notizie di calciomercato il Chelsea è intenzionato a cederlo nel minor tempo possibile. Il Milan potrebbe aprire alla proposta di un trasferimento sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ormai ci siamo per un nuovo affare.