Calciomercato, Rabiot a zero: firma in Italia, annuncio dell’Equipe

Adrien Rabiot non ha ancora ufficializzato la sua prossima squadra. L’ex centrocampista della Juventus, titolare nella Nazionale francese ad Euro 2024 , al termine della stagione si è svincolato a parametro zero dalla Juve non rinnovando il contratto con i bianconeri, per questo motivo rappresenta una grandissima occasione di mercato.

Calciomercato: futuro Rabiot, c’è l’annuncio dell’Equipe

Tuttavia, secondo quanto riportato in Francia dal quotidiano l’Equipe, nelle ultime ore sono arrivate importanti novità riguardanti il futuro di Rabiot. Il centrocampista ex Juventus, infatti, starebbe avendo diverse difficoltà a trovare una nuova squadra per la prossima stagione.

Stando ad indiscrezioni in arriva da Oltralpe, nessun club ad oggi si sarebbe fatto avanti per accontentare la richiesta economica del giocatore e della madre agente per il suo nuovo contratto.

Il calciatore, che non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere in Italia anche nel prossimo campionato, continua a chiedere uno stipendio pesantissimo e, non potendo contare sui vantaggi del Decreto Crescita, non sarà facile accontentarlo. Nonostante questo la speranza di vedere Rabiot in Serie A nella prossima stagione non manca, anzi.

Ma che stipendio chiede Rabiot per firmare il prossimo contratto? Il calciatore chiede uno stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione una cifra elevatissima ma giustificata dalle qualità espresse da Adrien Rabiot in Serie A nell’ultima stagione, dal costo del cartellino pari a zero, e dall’età del calciatore che resta ancora un under 30.

Su Adrien Rabiot c’è anche un’italiana

Ad oggi, come detto, nessuno ha pensato di accontentare Rabiot. In Premier League nessun club ha bussato alla porta del francese e nemmeno in Liga spagnola.

Secondo quanto riferito dai francesi su Rabiot ci sarebbe un’italiana ed il Bayern Monaco. Solo il club tedesco, infatti, avrebbe provato nelle ultime settimane ad allacciare i contatti con Veronique, madre ed agente del centrocampista.

La situazione, ovviamente, non fa che accrescere le opportunità. Considerata la voglia del calciatore di restare in Italia, infatti, non è detto che l’opportunità non capiti. Il Milan, che aveva provato a convincere Rabiot ad inizio mercato, sembrerebbe essersi defilato dopo l’arrivo di Fofana. L’unico club in Italia ancora interessato a Rabiot ad oggi sarebbe l’Inter di Marotta ed Ausilio.

Ad oggi Inter e Bayern Monaco starebbero vigilando sulla situazione, ma i due club potrebbero presentare anche un’offerta a mercato chiuso.