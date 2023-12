Scippo al Milan: il Psg fa sul serio

Il Paris Saint Germain targato Luis Enrique starebbe pensando ad una pedina del Milan per rinforzare il proprio team: ecco di chi si tratta

Così non va, il Milan deve assolutamente cambiare marcia. Troppi alti e bassi finora: la truppa rossonera ha bisogno di ritrovare le proprie certezze all’interno del rettangolo verde di gioco. Che la soluzione a tutti i problemi sia cambiare la guida tecnica? Probabilmente no, ma forse il ciclo di Stefano Pioli è veramente giunto al termine.

Ad ogni modo, la proprietà americana targata Gerry Cardinale per ora non prende in considerazione l’ipotesi di un esonero. Ai piani alti si fidano del tecnico emiliano e ritengono che sia in grado di raddrizzare la barca in fretta. Dopo la sosta, però, i rossoneri saranno chiamati a superare l’ostacolo Fiorentina, match tutt’altro che scontato sulla carta. Ma la compagine meneghina può sicuramente farcela, essendo oggettivamente superiore ai rivali toscani.

D’altronde, stiamo parlando di un team che soltanto qualche giorno fa ha battuto brillantemente il Paris Saint Germain di Luis Enrique. Il successo ai danni della truppa parigina non basta, ovviamente, ad ottenere la qualificazione agli ottavi di finale e nemmeno a segnare una svolta evidentemente, considerando l’amaro pareggio messo a referto da Olivier Giroud e compagni contro il Lecce.

Ma è la testimonianza della forza del gruppo milanista, il quale necessita di essere risvegliato. Rimanendo in tema Paris Saint Germain, stando a quanto riferisce il portale iberico ‘Fichajes.net’, la società transalpina starebbe valutando concretamente l’acquisto di una pedina di proprietà del ‘Diavolo’.

Sempre secondo la fonte citata, i francesi potrebbero tentare l’assalto durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Fikayo Tomori, uno dei titolari nello scacchiere del mister rossonero.

Calciomercato Milan, uragano PSG nel 2024: i francesi puntano Tomori

La coppia con Thiaw finora non ha portato i frutti sperati e in generale il rendimento del centrale inglese ex Chelsea è calato dal periodo post Scudetto in poi. Nonostante ciò, la dirigenza del Paris Saint Germain avrebbe puntato il mirino sul classe ’97, convinta che rappresenti il rinforzo ideale per la retroguardia di Luis Enrique.

Sebbene Tomori stia rendendo al di sotto delle aspettative, il Milan non ha ovviamente intenzione di fare sconti per il suo cartellino. La scadenza del contratto è prevista per il 30 giugno del 2027, mentre la valutazione si attesta intorno ai 35-40 milioni di euro. A prescindere da come si concluderà l’annata sportiva in corso, Tomori potrebbe abbandonare la nave rossonera a queste condizioni.

I francesi, comunque, non avrebbero troppi problemi ad accontentare le richieste del club meneghino, in più offrirebbero al calciatore un lauto ingaggio. Insomma, dopo Skriniar il prossimo rinforzo in difesa del PSG può arrivare dai cugini dell’Inter. Pista da monitorare.

