Floriana Messina, incidente hot: si vede tutto!

L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello questa volta esagera: dettaglio non passa inosservato

Da ex concorrente del Grande Fratello 12 a una delle influencer più cliccate e discusse del web: questa la parabola di Floriana Messina, volto noto dei social con i suoi 730mila followers su Instagram.

Ne ha fatta di strada quella ragazza goffa e a volte impacciata che durante il Grande Fratello ha imparato a farsi conoscere al pubblico di Mediaset. Floriana è cambiata moltissimo negli ultimi anni, tanto che molti si chiedono continuamente se sia la stessa persona.

Qualche ritocco di chirurgia estetica e qualche chilo in meno hanno trasformato la ragazza originaria di Potenza. E oggi può vantare un grandissimo seguito sui social media – Instagram in particolare – che rimane stupefatto a ogni scatto pubblicato. Floriana, del resto, è migliorata parecchio a livello estetico e oggi può vantare forme incredibili che rubano la scena ogniqualvolta si manifestano sul web.

Dal punto di vista calcistico, possiamo dire che l’influencer lucana apprezza particolarmente i colori azzurri del Napoli: più volte su Instagram ha manifestato la sua grande fede partenopea (specialmente l’anno scorso quando il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto).

Floriana Messina: che curve per l’ex gieffina

Floriana ha avuto a che fare con Mediaset anche perché ha partecipato al popolarissimo programma, ideato e condotto da Paolo Bonolis, ‘Ciao Darwin 8’. In esso la bella potentina ha rischiato non poco durante una delle prove di resistenza della trasmissione: in particolare non ha resistito più di tanto in una sorta di bara ricolma di insetti!

La ragazza ha avvisato Paolo Bonolis e ha deciso di abbandonare la sfida: la paura, in effetti, è stata veramente tanta!

Quella è stata l’ultima sua esperienza in televisione, ma molti pensano che tra non molto potrebbe tornare in carreggiata in qualche altro programma. Nel frattempo, in attesa della fatidica chiamata dei produttori televisivi, la Messina continua ad arricchire il suo profilo Instagram con scatti all’ultimo grido e stories in cui mette in bella mostra il suo fisico.

Floriana ogni tanto tende a sottolineare la sua quinta di seno e i fans rimangono sempre sbalorditi da tali forme! In un ultimo scatto, la potentina non ha contenuto il suo abbondante lato A vestendo una maglietta attillata che tuttavia non ha nascosto il fatto che non indossasse il reggiseno. Il dettaglio è stato chiaramente notato da gran parte dei suoi follower.