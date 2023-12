Adios Inter, pronto a firmare il precontratto con la Juve

L’Inter di Simone Inzaghi rischia di rimanere a mani vuote: sprint Juve, Giuntoli è pronto a regalarlo ad Allegri

La stagione della Juventus sta procedendo nel migliore dei modi. Contro ogni pronostico, vista anche l’agguerrita e folta concorrenza, la squadra di Massimiliano Allegri è adesso seconda in Serie A.

Davanti c’è solo l’Inter ma è chiaro che alla lunga verranno fuori i valori di chi maggiormente meriterà di trionfare conquistando il prossimo tricolore. Un Derby d’Italia che a distanza torna ad appassionare milioni di tifosi, pronti al duello bianconerazzurro fino alla fine. Intanto, però, la ‘Vecchia Signora’ è già proiettata verso il futuro e le scelte che ha in mente Cristiano Giuntoli potrebbero penalizzare non poco la società di Steven Zhang.

In casa bianconera si sta pensando come e dove rinforzare la rosa a disposizione del tecnico di Livorno, già nella sessione invernale che riaprirà ufficialmente i battenti il 2 gennaio 2024. Così l’ex direttore sportivo del Napoli è ben focalizzato sulla mediana, un reparto che ha ufficialmente perso per squalifica due pedine assolutamente importanti come Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

I nomi non mancano in vista delle prime settimane dell’anno nuovo che, dunque, potrebbero accogliere 1-2 rinforzi di un certo peso per la gioia di mister Allegri. Ma intanto, per quanto riguarda giugno, la società torinese è pronta a mettere la freccia per beffare definitivamente proprio l’Inter.

Accelerata e colpaccio Juve: Inter al tappeto

Il duello in campo potrebbe quindi trasferirsi ben lontano dal rettangolo verde ed in sede di calciomercato. Una storia già vista, pronta a ripetersi al termine dell’attuale stagione con un nome al centro dell’interesse comune: Lucas Vazquez.

Il polivalente laterale del Real Madrid sembra ormai da mesi finito nei probabili ‘scarti’ stagionali che il presidente Florentino Perez spingerà ben lontano dalle ‘Merengues. Il 32enne di Curtis non rientra più nei piani degli spagnoli e ormai da diversi mesi la Juventus sta sondando il terreno – un tentativo è già stato effettuato la scorsa estate – per regalarlo al tecnico toscano.

Ultimamente, però, anche i nerazzurri hanno provato a tastare il terreno visto che le condizioni fisiche di Cuadrado non convincono pienamente ed un calciatore di grande esperienza come Vazquez farebbe comodissimo a Inzaghi. In tal senso, però, la Juve avrebbe già pronto uno sprint che rischia di risultare decisivo.

Perché i bianconeri hanno pronto un pre-contratto per il jolly iberico, togliendolo definitivamente dalla lista della spesa di Marotta. Vazquez, in quella che sarà sicuramente stata la sua ultima annata al Real Madrid, ha fino ad ora collezionato 12 presenze e 2 assist vincenti per i compagni.