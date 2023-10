Pogba: arriva la decisione definitiva della Juventus. In una giornata campale per la Juve è arrivata anche la conferma alla positività del francese. E adesso?

Le contro-analisi non hanno fatto il miracolo che, in verità, nessuno si aspettava. C’è voluto qualche giorno in più, un angoscioso prolungamento attendendo risposte che già si conoscevano.

La vicenda Pogba è soltanto l’ultima di una serie di vicende extra-calcistiche che da un anno a questa parte stanno toccando la società bianconera. Il controllo anti-doping dopo la partita d’esordio della Juventus ad Udine dello scorso 20 agosto e la riscontrata positività di Paul Pogba al testosterone comunicata ufficialmente l’11 settembre, è sembrata il beffardo colpo di coda del destino.

Il giocatore e la Juventus erano in attesa delle contro-analisi per valutare cosa fare. Il momento è delicato così come la decisuone a prendere. Da entrambe le parti. Il ritorno di Pogba a Torino, datato luglio 2022, ha coinciso con un momento di grande emozione, un ritorno a casa, atteso da anni, di un uomo, ed un giocatore, amatissimo dal popolo bianconero.

Ma gli anni di Manchester non sono stati tutti facili. Pogba ha avuto problemi fisici che negli ultimi due anni sono diventati assai più frequenti. I dirigenti bianconeri hanno chiuso gli occhi, sfidato la sorte convinti che bastasse acquisirlo a parametro zero. Hanno proposto, e fatto sottoscrivere al centrocampista francese, il contratto più ricco dell’intera Serie A. Dopo nemmeno un anno e mezzo tutto può finire.

E’ arrivata la conferma della positività al testosterone e ora Pogba ha una settimana di tempo per preparare la sua difesa. Davanti alla Commissione Nazionale anti-doping dovrà dimostrare di non aver assunto intenzionalmente la sostanza proibita.

Il calciatore rischia una lunga squalifica, dai due ai 4 anni. La Juventus ha più volte confermato, tramite Cristiano Giuntoli, che avrebbe atteso l’esito delle contro-analisi e poi valutato con l’entourage del giocatore quale strada percorrere.

La società bianconera, però, nel caso di una lunga squalifica di Pogba, può decidere di rescindere il contratto del calciatore che ha scadenza fissata al 30 giugno 2026 con un ingaggio pari a 8 milioni netti annui.

Pertanto sembra avvero arrivata ai titoli di coda una storia iniziata con i crismi della favola e che si sta per chiudere nella maniera più dolente, e deludente, possibile. Per Pogba è una vicenda che può chiudere non soltanto la sua esperienza in maglia bianconera, ma forse la sua carriera agonistica. Per la Juventus un finale choc. Un’operazione che ha prodotto, al bilancio bianconero, solo lacrime e sangue.