Napoli, l’addio è scontatissimo: colpo a sorpresa in entrata

Il Napoli, dopo la sconfitta in Champions League, punta già al mercato e De Laurentiis sembra aver trovato il prossimo colpo.

Gli azzurri guardano avanti con fiducia, la gara contro la corazzata di Ancelotti ha permesso di capire quali siano le necessità in campo. Il mercato di gennaio darà qualche altra sicurezza in più al tecnico e all’ambiente.

Perdere contro il Real Madrid ci sta, soprattutto per una squadra che non ha un’esperienza così rodata in Europa. Il “Maradona” pieno ha fatto senza dubbio il suo, dimostrando come l’attenzione verso il Napoli sia sempre crescente e meritevole anche di esser sostenuta con colpi importanti.

Matura così la consapevolezza di arricchire la rosa, un colpo in arrivo per migliorare la qualità dell’organico è già pronto a gennaio. La dirigenza sta trattando a sorpresa, meglio anticipare tutti gli altri top club e chiudere subito l’affare, per non avere problemi in futuro.

Napoli, il colpo arriva dalla Serie A

La società ha già dimostrato di saper pescare in tempo i futuri titolari o comunque gente che, nelle varie alternanze, sa sempre farsi trovare pronta. Un motivo in più per insistere su questa linea, considerando come molti degli attuali leader sono stati pescati in club di seconda fascia, insistendo e dando loro fiducia con grande caparbietà. In questo caso, poi, sarebbe un francese ad aumentare la spinta del club in campo: Gendrey dal Lecce al Napoli, una ipotesi che sta prendendo piede.

Si parte proprio dal vuoto che ci sarà a destra, Zanoli andrà in prestito ancora a gennaio e bisognerà poi capire anche cosa fare col terzino italiano. E chissà che non possa proprio andare a Lecce, avendo in campo l’esterno francese che, dal suo arrivo in Serie A, ha sempre dimostrato di essere nel vivo del gioco. È un elemento di spinta e grande corsa, sa fare bene le due fasi e soprattutto ha una continuità importante in campo.

Nonostante la concorrenza di Venuti, ha saputo mantenere i suoi galloni in giallorosso, sembra pronto anche per un salto di qualità. Bisognerà un po’ stabilire la quotazione dell’esterno, l’under 21 francese va in scadenza nel 2024 ma ha un’opzione per rinnovare per altre stagioni.

Con molta probabilità, prima firmerà il rinnovo e poi andrà via, Corvino valuta il suo esterno una decina di milioni di euro, ma il Napoli punterà su contropartite come Zanoli o inserendo anche Zerbin.