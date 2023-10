Pogba, che ritorno: il campione spiazza i fan

Pogba, che ritorno. Non esattamente il ritorno che avrebbero immaginato, e gradito, i tifosi della Juventus ma il centrocampista è tornato.

Se nomini Paul Pogba il volto del tifoso della Juventus di allumina, per un solo istante, per poi spegnersi, definitivamente. Il ritorno alla Juventus, datato estate 2022, è stata la più grande illusione-delusione degli ultimi anni.

Un lunga attesa durata anni. Quel lasso di tempo intercorso tra la sua cessione milionaria al Manchester United e il suo ritorno a Torino, ancora una volta a parametro zero. Nel mezzo gli anni passati in Premier League. Alcuni buoni, altri meno. Gli ultimi, i più difficili, per via di numerosi infortuni e contrattempi vari. La Juventus, ancora sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha voluto rischiare grosso, ma è andata decisamente male.

Un anno che non ha quasi mai visto il Polpo in campo, se non una decina di volte per un pugno di minuti. La Juventus, questa estate, ha provato a piazzarlo ma senza successo. Il suo altissimo ingaggio e le condizioni fisiche precarie non hanno permesso a nessuno, arabi inclusi, di chiudere una trattativa. La nuova stagione poteva rappresentare quella di una, seppur parziale, riscossa del centrocampista francese.

Anche con un minutaggio ridotto, anche part-time il suo infinito talento sarebbe stato d’ausilio a una squadra come la Juventus che ha bisogno come il pane di qualità in mezzo al campo. La positività al testosterone riscontrata dopo la prima di campionato ad Udine, dove peraltro non è nemmeno sceso in campo, ha fatto invece scendere il sipario sulla sua stagione e, probabilmente, sulla sua storia bianconera. Ora Pogba è riapparso.

Pogba, che ritorno

Queste ore sono decisive per il futuro del calciatore, non solo alla Juve ma nel mondo del calcio. Le controanalisi hanno confermato tutto, di fatti la sua storia in bianconero è definitivamente concluso. O meglio visto la lunga squalifica che Paul potrebbe vivere questo appare probabile.

Dal giorno in cui è stata resa pubblica la sua positività Pogba era scomparsa dalle scene mediatiche. Anche in ambito social non si sono più avute sue notizie fino a qualche giorno fa quando è riapparso sul profilo Instagram di sua moglie. Un evento molto importante visto l’assenza dai social di queste settimane.

Il vero ritorno di Paul Pogba sui social è stato invece segnato da un evento storico. Il centrocampista francese, nelle storie di Instagram, ha infatti condiviso un’immagine che ricorda i 65 anni dalla liberazione della Guinea, suo paese d’origine. La didascalia recita: Buona festa dell’indipendenza.

Un primo ritorno di Pogba ora c’è stato. In campo non ci sarà, probabilmente la sua carriera in bianconero è finita qui!