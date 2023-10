Laura Cremaschi, ottobre di fuoco: bollente in bikini

Laura Cremaschi si mette in grande evidenzia sui social, grazie a degli scatti bollenti che lasciano tutti senza fiato.

Laura Cremaschi si mostra in splendida forma sui social network, con degli scatti capaci di mandare in estasi tutti i follower che la seguono sempre con grande affetto.

La notorietà per Laura arriva proprio tramite i social network, dove su Instagram si rendeva protagonista dei pronostici sportivi con foto capaci di attirare l’attenzione di tutti. Proprio in quei momenti, infatti, viene notata dalla redazione del programma televisivo targato Mediaset “Avanti un altro” che le affida il ruolo di Bonas, per poi passare definitivamente a quello di Regina del web.

Inoltre ha preso parte anche al programma “Temptation Island” nel ruolo di tentatrice, che le ha dato maggiore visibilità. Tutto questo successo, ovviamente, si è riversato anche sui social, dove i follower sono aumentati a dismisura. Oggi Laura è sempre più attiva sul web, dove condivide con il pubblico dei contenuti da far girare la testa.

Ottobre bollente per Laura Cremaschi, lo scatto manda in tilt i social: fan in estasi

Come già accennato, grazie anche il successo maturato in ambito televisivo, Laura Cremaschi sta spopolando sempre di più sui social, tanto che il profilo Instagram ha raggiunto il milione di follower.

Sotto ogni contenuto condiviso sul web, il pubblico non manca di farle sentire la stima e tutto l’apprezzamento possibile. Il merito ovviamente va anche ad una bellezza disarmante, capace di lasciare sempre tutti a bocca aperta. Uno degli ultimi scatti postati, come prevedibile, non ha fatto eccezione.

Nella foto in questione possiamo ammirarla sul divano, con indosso solamente l’intimo a due pezzi di colore beige. Oltre a mettere in risalto un fisico e delle gambe a dir poco perfette, a catturare l’occhio del pubblico è un lato A che definire prosperoso ed esplosivo è riduttivo. Il contenuto ha fatto il boom di like, con i follower che non hanno perso tempo nel farle sentire tutto il proprio gradimento nei commenti.

“Sempre bellissima”, “sei da impazzire” e “sensualità, eleganza e bellezza”, sono solo alcuni dei commenti che i fan le hanno riservato sotto lo scatto in questione. In ogni contenuto condiviso possiamo infatti trovare commenti di questo genere, a testimonianza di quanto la bellezza travolgente di Laura catturi tutto il pubblico che continua a seguirla anche al di fuori delle telecamere. Laura è pronta a stupire ancora, rendendo ottobre un mese di fuoco anche nel mondo dei social network.