Lato A incontenibile: Melita Toniolo lascia senza parole

Melita Toniolo è da anni una delle donne italiane più seguite e apprezzate, soprattutto sui social.

La carriera nel mondo dello spettacolo per Melita inizia nel lontano 2006, grazie ai programmi di casa Mediaset “Distraction” e “Le Iene”. Il grande successo, però, arriva un anno più tardi, quando partecipa al noto reality show “Grande Fratello” condotto da Alessia Marcuzzi. La partecipazione nella casa più spiata d’Italia la porta ad essere molto richiesta negli anni successivi, posando anche senza veli per diversi calendari. “Lucignolo”, “Metropoli” e “Paperissima”, sono solo alcuni dei programmi a cui Melita ha preso parte nel corso degli anni.

Sentimentalmente, una delle storie che ha attirato maggiore interesse nel pubblico è quella con Alessandro Tersigni, conosciuto durante il Grande Fratello. La storia tra i due, però, si concluse nel 2009. Nel 2015 ritrova l’amore grazie al comico Andrea Viganò, con il quale da alla luce il primo figlio di nome Daniel nel 2017. Dopo sette anni di fidanzamento e un figlio insieme, la coppia decide di interrompere la relazione nel 2022. Oggi Melita è molto attiva sui social, dove condivide scatti sia di vita professionale che privata.

Come già accennato Melita Toniolo è sempre più seguita sui social network, tanto che il suo profilo Instagram ha abbondantemente superato il milione di follower.

Questo a testimonianza di quanto, nel corso degli anni, il pubblico si sia affezionato a Melita, che ama condividere non solo scatti di vita professionale ma anche quelli di vita privata.

Nella foto in questione possiamo ammirarla con un top di colore arancione, che mette in risalto un fisico perfetto nonostante il passare degli anni.

Il contenuto ha fatto il pieno di like, con i fan che non hanno perso occasione nel farle sentire tutto il gradimento possibile nei commenti. Melita ha voglia di stupire ancora, con scatti che, ve lo assicuriamo, vi lasceranno senza parole.