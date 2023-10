Juventus, arrivano a gennaio: “Colpi Scudetto”

L’annuncio di più di un clamoroso affare per la Juventus di Massimiliano Allegri: i colpi Scudetto per il mese di gennaio

Non è andata nel migliore dei modi la trasferta di Bergamo per la squadra di Massimiliano Allegri. La Juventus non solo non è andata oltre un deludente 0-0 con l’Atalanta ma ha rischiato pure di soccombere sotto gli attacchi degli uomini di Gasperini.

In casa bianconera ci sarà quindi da lavorare e molto per raddrizzare la rotta durante la stagione del rilancio, quella nella quale la Juventus dovrà per forza tornare a brillare cancellando un biennio assolutamente deludente con il ‘Conte Max’ in panchina. Ma le brutte notizie non arrivano mai da sole e al di là della deludente situazione di classifica, i bianconeri rischia di perdere per molto tempo uno dei gioielli su cui Allegri ha puntato forte l’anno scorso: Paul Pogba.

Il 30enne francese, risultato positivo al testosterone nei controlli antidoping post Udinese-Juventus, è in attesa delle controanalisi. La sensazione, però, è che Allegri dovrà a lungo fare a meno di lui. E al di là dell’ipotesi rescissione che, sullo sfondo, rimane possibile, Cristiano Giuntoli si sta già guardando intorno a caccia di un colpo di spessore per potenziare la mediana.

Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato del momento della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il focus, come accade di consueto, è sempre rivolto ad un tema: il calciomercato.

Juve, senti il grande ex: “Così vince lo Scudetto”

E se l’estate da poco trascorsa non ha riservato grandi colpi in entrata per la Juventus, le prime settimane del 2024 potrebbero davvero portare non poche novità di grande livello per la rosa bianconera. E Tacchinardi ha di fatto ‘consigliato’ la dirigenza piemontese con diversi nomi di grande livello.

“Ho un debole per Koopmeiners”– ha rivelato l’ex juventino continuando – “Solido, duttile, segna in tanti modi. Sarebbe perfetto per Allegri”. Il centrocampista olandese, si sa da tempo, è uno dei potenziali sogni di mercato del club torinese anche se non sarà affatto semplice strapparlo all’Atalanta soprattutto a stagione in corso.

Tacchinardi si è infine sbilanciato su due nomi che stanno rapidamente prendendo piede per le entrate della ‘Vecchia Signora’: “Sento di Hojbjerg per la mediana e Berardi per l’attacco: sarebbero colpi da Scudetto“. Il consiglio è, dunque, servito.

Con Hojbjerg, in uscita dal Tottenham, la Juve potrebbe mettere a posto il centrocampo apparso in grande sofferenza nelle ultime settimane. In attacco è inutile fare retorica: Berardi era il grande sogno per la scorsa estate e lo rimane per gennaio, con i discorsi già avanzati insieme all’ad del Sassuolo Carnevali che potrebbero venire ripresi molto presto.