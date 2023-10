Ancelotti ‘risolve’ il caso Pogba: ecco come

Carlo Ancelotti per una volta tende la mano alla Juve, andando quasi a risolvere un problema ai bianconeri per il post Pogba.

Una sorta di intreccio particolare che lega il mister del Real Madrid con la società piemontese, una vicenda che farà discutere un po’ tutti i tifosi sia in Spagna che in Italia.

Il re è tornato, almeno guardando ai risultati. La vittoria di Ancelotti è Napoli non è considerata come quella di Pirro, quanto come un vantaggio importante per vincere il girone di Champions staccando già gli azzurri campioni d’Italia, per non avere problemi in futuro.

Il Real gira in maniera veloce, Ancelotti sa come far fruttare i talenti. In questo caso, anche aiutando la Juve in difficoltà, il mister italiano sembra essere l’uomo decisivo per sbloccare una determinata situazione, utile a risolvere anche il caso Pogba, almeno per quanto riguarda i meccanismi di campo.

Juve-Real, un affare per gennaio

I madrileni viaggiano con sicurezza, ben sapendo come qualcosa sul mercato di gennaio ci sarà sia in entrata che in uscita. Su quest’ultimo fronte meglio muoversi subito e poi – chissà – garantirsi delle chance per quest’estate. Così, ecco come matura un’idea importante, Ceballos dal Real alla Juve in prestito per sei mesi, da gennaio potrà andare in porto questa chance.

Sarebbe un affare importante, i bianconeri avrebbero in mano un centrocampista con esperienza, limitato però dalla grande varietà di scelte dei madrileni. Basti pensare come nel club di Ancelotti anche gente come Modric e Kroos non è titolarissima, figuriamoci poi Ceballos, considerato da sempre solo come un valido rincalzo.

Ed è proprio quest’ultimo ruolo che comincia a stare stretto allo spagnolo. Gioca anche in Nazionale e sa di dover aumentare con decisione il suo minutaggio per non perdere il treno di Euro2024. Vuole andare agli europei e farlo anche mettendosi in luce, dopo aver rinnovato con il Real la scorsa estate per lui la situazione in gruppo non è cambiata: è sempre una riserva, che ha bisogno di maturare in campo.

Ceballos tuttocampista della Juve ideale, in questo caso l’idea sarebbe importante per il prossimo futuro. Occuperebbe la casella che Pogba ha perennemente lasciato vuota in campo perché – al di là del caso doping – il francese ha un ruolino di 220 minuti giocati in 14 mesi. Ceballos invece morde il freno, fisicamente è integro e va anche eliminata subito la concorrenza: su di lui c’è anche l’Aston Villa di Nicolò Zaniolo.