Mourinho via dalla Roma, decisione irrevocabile: il nome del nuovo tecnico

L’esonero di José Mourinho è sempre più vicino: il nome del nuovo tecnico della Roma comincia a farsi spazio, ecco di chi si tratta.

L’inizio di stagione della squadra giallorossa è stato a dir poco pessimo: 8 punti raccolti nelle prime sette giornate rappresentano infatti un ritmo da retrocessione. O comunque al di sotto delle aspettative. Il tutto considerando anche che, a parte il Milan, non sono state affrontate ancora altre big.

L’umiliante sconfitta per 4-1 subita dal Genoa ha poi rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Roma è apparsa ancora una volta senza idee ma senza neanche quello spirito e quella fame che avevano caratterizzato le prime due annate dello Special One. Oltre a un’evidente difficoltà difensiva dovuta anche agli infortuni, i giallorossi faticano persino a fare gol nonostante una delle coppie d’attacco più forti della Serie A.

Dopo aver appoggiato, acclamato e difeso il loro allenatore anche nei momenti difficili, i tifosi hanno perso la pazienza. La maggior parte ne chiede l’esonero immediato e la dirigenza della Roma ha iniziato seriamente a rifletterci. La vittoria con il Frosinone ha calmato gli animi ma Mou non è più una certezza come in passato.

Un solo nome sulla lista dei Friedkin: la Roma pronta a ripartire

L’obiettivo dichiarato dalla società è quello di riportare la Roma tra le prime quattro in modo da giocare in Champions League nella prossima stagione. Se c’è un allenatore in grado di raddrizzare la situazione grazie alla sua mentalità vincente, allora questo è senza dubbio Antonio Conte. L’ex tecnico di Juve, Inter e Tottenham fra le altre è in attesa di una nuova sfida e quella giallorossa potrebbe rappresentarne una molto affascinante.

Inoltre a Roma il tecnico salentino ritroverebbe quel Romelu Lukaku che con lui all’Inter visse senza ombra di dubbio le migliori annate della sua carriera. Insomma, il matrimonio è quasi annunciato e la sensazione è che i Friedkin possano avere già anche avviato da tempo i contatti. D’altra parte Mourinho non ha più la fiducia né della società né dei tifosi e, a meno di clamorosi sconvolgimenti, verrà presto messo da parte.

Una nuova era in casa giallorossa sta per iniziare: Antonio Conte è pronto a ripartire da una piazza che ha sempre dimostrato amore per la maglia e che chiede a gran voce una sterzata repentina per non compromettere in modo definitivo una stagione iniziata come peggio non poteva.