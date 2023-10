Balotelli non dimentica Montella: il messaggio “speciale”

Mario Balotelli ritorna al gol in Turchia ed il pensiero va subito a Montella: ecco il messaggio “speciale” di SuperMario per il suo ex allenatore.

L’ultima stagione al Sion è stata tanto disastrosa quanto triste per Mario Balotelli che, dopo una breve pausa, ha deciso di ripartire ancora una volta dalla Turchia, ritornando a vestire la maglia dell’Adana Demirspor.

Un ritorno che SuperMario spera e crede possa fargli bene e, se il buongiorno si vede dal mattino, le premesse sono davvero ottime. Domenica, infatti, l’attaccante italiano è ritornato ufficialmente in campo e la sua presenza si è fatta sentire eccome, visto che ha firmato una doppietta nella vittoria per 4-0 contro l’Alanyaspor, trascinando i suoi da leader.

L’Adana Demirspor ha ottenuto così il secondo successo di fila in campionato che lo ha spedito al terzo posto in classifica e Balotelli è deciso a far restare in alto gli azzurri di Turchia per tutta la stagione. Tuttavia, SuperMario non cambia mai dal punto di vista del carattere e, dopo i due gol segnati, ha voluto mandare un messaggio via social a Montella, suo ex allenatore proprio all’Adana Demirspor, facendogli una dedica “speciale”.

Balotelli non dimentica Montella: messaggio “speciale” per il ct della Turchia

La prima esperienza in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor non fu proprio felice per Mario Balotelli che, oltre al rendimento in campo, ebbe più di qualche problema nel rapporto con Vincenzo Montella. Come documentato da svariate immagini e video, i due hanno avuto diverse frizioni sul campo da gioco, riuscendo però a riappacificarsi prima che terminasse per entrambi l’esperienza nel club turco.

A conferma di ciò è arrivato proprio un messaggio social con dedica “speciale” di Balotelli nei confronti del neo ct della Turchia. Subito dopo la doppietta, infatti, l’attaccante italiano ha voluto postare una storia su Instagram, condividendo l’account ufficiale di Montella e aggiungendo due cuori e l’emoticon di un abbraccio, segno di affetto nei confronti del suo ex allenatore.

Un gesto che non solo conferma il solito carattere di Balotelli che, probabilmente, non cambierà mai, ma che mostra anche come l’attaccante italiano quando vuole sa come comportarsi, riuscendo anche a strappare un sorriso. Sorriso che di sicuro avrà strappato anche a Montella che sarà certamente contento per il ritorno al gol di un attaccante in cui aveva grande fiducia quando era in Turchia, nonostante le frizioni avute.

Dopo i due gol segnati contro l’Alanyaspor, Balotelli spera ora di proseguire su questa strada e di segnare quante più reti possibili per trascinare l’Adana Demirspor in Europa, cominciando da venerdì quando il suo club ospiterà il Trabzonspor.