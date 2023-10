“Mai pubblicate”: delirio su Instagram per la Crivello

Queste foto mai pubbicate della Crivello stanno facendo il giro del web in pochissimo tempo: i fan non possono credere ai loro occhi

La “ragazza della porta accanto“, come ama definirsi sui social, ha stupito il web per l’ennesima volta. La bella Giorgia Crivello ha pubblicato degli scatti mai comparsi sul suo account, cosa che i fan hanno adorato alla follia.

Il suo seguitissimo profilo Instagram è finito sotto le luci dei riflettori dopo questo gesto, e i commenti positivi ovviamente si sono quasi sprecati. Ciò non è sfuggito all’occhio vigile dei fan, sempre alla ricerca di un modo efficace per soddisfare la propria fame di curiosità.

Le cosiddette foto “unposted” sono sicuramente tra i trend più apprezzati in assoluto. Il mistero – che si unisce alla gioia – che si prova nel vedere delle foto simili può creare un mix letale, a cui nessuno potrebbe resistere. E la sensazione descritta è esattamente ciò che è accaduto ai suoi follower.

Giorgia Crivello è meravigliosa

Scrollando meglio il suo account si possono notare foto di ogni tipologia. Scatti in intimo, selfie ma soprattutto foto di coppia. Il suo partner, Stefano Laudoni, è un cestista professionista. Noto principalmente per essere stato uno degli storici partner di Valentina Vignali, altra modella pluripremiata del settore.

La coppia mesi e mesi fa fece un annuncio davvero toccante, ovvero una gravidanza andata sfortunatamente non come prevista e sperato. Non deve essere stato facile riprendersi da quello shock, e vederli ad oggi sorridenti in ogni scatto genera quasi una sensazione di sollievo nei confronti di chi interagisce con loro.

Per quanto siano belli però, i selfie di coppia non potranno mai arrivare allo stesso livello dei suoi scatti in reggiseno e mutandine. Così, pescando direttamente dalla categoria “unposted”, avremo finalmente modo di vedere di cosa è realmente capace. Ex fidanzata anche di Valentino Rossi Giorgia stupisce con scatti molto sensuali.

La foto nonostante sia in bianco e nero non preclude affatto la vista ai fan, anzi. Permette ancora di più di apprezzare le sue forme sinuose e abbondanti. Qualcuno nei commenti si sincera dello stato di salute degli utenti, domandandosi giustamente se qualcuno sia riuscito ad arrivare vivo fino alla decima foto.

Ritrovandosi una meraviglia del genere davanti agli occhi, certe informazioni non sono affatto da dare per scontate. L’esperimento volto a pubblicare foto mai postate prima d’ora è dunque riuscito, i suoi follower ora spereranno che si possa ripetere.