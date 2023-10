Da guardare con cautela: il video di Elodie è mozzafiato

Elodie è una delle donne più belle del panorama discografico mondiale. Le ultime immagini hanno lasciato tutti senza parole.

Una delle donne più amate nel mondo della musica ma anche dello spettacolo. In questi anni la sua ascesa è stata importante ed ha catturato l’attenzione di milioni di italiani che ad oggi guardano a lei come un vero e proprio sex symbol. Elodie ha catalizzato l’attenzione su di lei ormai da diversi anni. Cantante che attraverso il programma ‘Amici’ di Maria De Filippi è entrata nelle case degli italiani, ma che col tempo ha fatto valere il suo talento canoro.

Col tempo ha saputo valorizzarsi e concentrare su di sé l’attenzione del mercato discografico italiano. Col tempo Elodie ha anche catturato l’attenzione per la sua bellezza, aspetto che ad oggi rappresenta un elemento importante nel mondo della musica cosi come sui social. Ed infatti proprio su Instagram Elodie ha raccolto un numero di follower davvero importante, arrivando addirittura a raccogliere ben 3.3 milioni di fan che tutti i giorni la seguono.

Bella, talentuosa ma anche di grande carattere. Elodie Patrizi non manca mai di prendere posizione anche su questioni molto serie. Non si è mai tirata indietro ed anche per questo sono tantissime le persone che l’hanno circondata con il proprio affetto. Il mondo della televisione, in questo senso, ha avuto modo di conoscerla al meglio con programmi come ‘Celebrity Hunted’, il format ‘Da Grande’ ed ancora i Festival che sono famosissimi e molto seguiti nel panorama televisivo italiano come il ‘Festival di Sanremo’.

Elodie, il video sta lasciando tutti senza parole

La cantante nativa di Roma ha capito che dare attenzione all’estetica è un aspetto molto importante. E cosi sui social pubblica costantemente contenuti che la ritraggono al meglio della sua forma fisica, oltre a vederla impegnata a vari eventi (uno degli ultimi scatti dall’Arena di Verona) o ancora i suoi impegni personali.

La bella cantante è stata presenta alla ‘Paris Fashion week’, dove ha sfilato per l’Oreal. Immagini che la stessa Elodie ha pubblicato attraverso un video su Instagram. Sensuale, bellissima, vestita di nero e forme sinuose. Più di 200 mila like al post oltre ad una miriade di commenti che hanno invaso le immagini che vedono Elodie in passerella. Bellissima, come sempre, e come sempre ipnotica nella sua capacità di padroneggiare la passerella.