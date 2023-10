Offerta irrinunciabile per Lautaro: gli interisti ‘tremano’

Il bomber argentino potrebbe davvero lasciare la sua Inter a certe condizioni: la cifra sul piatto è folle

Non è sicuramente un mistero che sia Lautaro Martinez la stella più luminosa e decisamente indispensabile per l’Inter di Simone Inzaghi. Semmai ce ne fosse bisogno, il ‘Toro’ ha dato dimostrazione della sua straordinaria crescita nella ripresa di Salernitana-Inter.

L’ingresso a gara in corso e ben quattro reti siglate in una manciata di minuti che hanno regalato tre punti pesantissimi alla compagine nerazzurra. Ha fatto tutto lui, con una classe ed il solito cinismo sotto rete che già un anno fa lo avevano portato a segnare 28 gol e firmare 11 assist in 57 presenze complessive. Adesso il capitano dell’Inter è già a quota 10 gol, in 8 presenze complessive: numeri da vero top player, al pari dei grandi protagonisti in Europa.

Ed è così che, come già accaduto in passato, il futuro del numero 10 interista potrebbe tornare ben presto in forte discussione. Perche come ventilato da tempo, sono diversi i top club che non hanno smesso di sognare la firma dell’ex Racing nel 2024: in particolar modo due le società pronte a proporre un’offerta decisamente esagerata a Beppe Marotta.

Follie per Lautaro: i tifosi dell’Inter tornano a tremare

Ci avevano pensato le grandi di Spagna, con Barcellona prima e Atletico Madrid poi che hanno dovuto piegarsi alla volontà del giocatore di rinnovare con l’Inter. Ma ora il futuro di Lautaro Martinez, già per il mese di gennaio, potrebbe portarlo all’approdo in Premier League.

Nelle prime settimane del 2024 sarà molto difficile pensare di strappare l’argentino all’Inter: a stagione in corso l’Inter non vorrà proprio sentire ragioni, continuando a tenersi stretto il suo capitano almeno fino a giugno. Durante l’estate, però, Newcastle e soprattutto Manchester United promettono un assalto che rischia – dalla paura – di far battere i denti alla tifoseria della ‘Beneamata’.

I ‘Red Devils’, che non stanno vivendo una grande stagione fino a questo momento, hanno urgente bisogno di una stella in attacco da regalare a ten Hag. L’Inter, d’altro canto, per il cartellino del suo capitano in estate chiederà una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro. I ‘Red Devils’ dovranno poi fare anche i conti con la volontà del calciatore che, a Milano, si trova benissimo.

Nei piani del club di Steven Zhang vi è inoltre l’idea di rinnovare l’attuale accordo di Lautaro Martinez, in scadenza nel giugno 2026, per almeno altre due stagioni. L’insidia inglese rimane sullo sfondo ma il club lombardo ha tutta l’intenzione di andare per la sua strada: con una proposta fuori mercato, però, tutto potrebbe cambiare ancora una volta.