Inzaghi è pronto: panchina eccellente in arrivo

Pippo Inzaghi è pronto per il ritorno in panchina, l’ex mister della Reggina fa gola a quanti devono cercare di raddrizzare la stagione.

Dopo un’esperienza al limite del dramma – per come è finita – Filippo Inzaghi è pronto a rimettersi in carreggiata. L’allenatore tornerà in panchina ben carico dopo l’esperienza in Calabria finita non per suo valere, quanto per la mancata iscrizione in cadetteria. Da quest’estate attende l’offerta giusta, quella che si concretizzerà nelle prossime ore.

Ad ottobre cadono le foglie dagli alberi e spesso anche quegli allenatori che hanno avuto un inizio disastroso a inizio stagione. È un po’ la regola del mercato, ma anche per quanto riguarda il calcio italiano, spesso poco propenso alla pazienza e maggiormente convinto come l’esonero di un tecnico possa dare la svolta.

Tutto ciò porterà poi al ritorno di Pippo Inzaghi, l’allenatore ha qualche opzione in ballo e potrebbe essere l’uomo giusto per risollevare la stagione. Un mister che ha avuto tante esperienze e ha la giusta voglia di tornare da protagonista, senza perdere più tempo.

Inzaghi in panchina, lotta a due per averlo

Sono due club in particolare che hanno puntato il mirino sull’allenatore. Piazze calde e classifiche con l’acqua alla gola sono le caratteristiche in comune, anche se cambierebbero un po’ i contesti di campionato. Inzaghi tra Salernitana e Sampdoria, il mister è la prima scelta nel caso in cui le due dirigenze farebbero l’agognato (per i tifosi) ribaltone sulla panchina.

Il caso più delicato è quello dei doriani, dove prenderebbe il posto di Andrea Pirlo. Situazione disastrosa quella dell’ex compagno dei tempi del Milan e della Nazionale, che ha perso quattro partite in casa e ha solamente tre punti in classifica (con altri due di penalizzazione). Samp lontana dai playoff e squadra che appare in disarmo, servirà un allenatore di categoria.

C’è però un problema, poiché la società ha ancora qualche situazione economica da affrontare e avere sul groppone tre ingaggi non sarebbe il massimo. Oltre Pirlo, infatti, è ancora tesserato per la Samp Marco Giampaolo, dunque i doriani stanno prendendo tempo per capire come eventualmente trovare una soluzione, ma la classifica piange sempre più.

A Salerno invece non ci sono problemi finanziari ma di gioco. Paulo Sousa è nel mirino, nonostante il mercato sia stato quanto meno discutibile. La piazza accusa il portoghese di fare tanta teoria e poca pratica, un punto in comune un po’ in tutte le sue esperienze sportive. Serve però una svolta, la Salernitana non ha vinto ancora e dopo la gara col Monza si deciderà, Inzaghi per altro è stato già contattato, come da stessa ammissione di qualche dirigente.