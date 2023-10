Beckham depresso: l’incredibile retroscena di Victoria

Victoria Beckham ha raccontato un dettaglio della vita di suo marito che ha lasciato senza parole tutti i fan della celebre coppia.

I fan di David e Victoria Beckham sono in estasi per l’uscita della nuova serie Netflix, intitolata proprio ‘Beckham’ e incentrata sulla vita e sulla carriera dell’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid, Milan e della Nazionale inglese. In questi giorni sono stati anticipati alcuni dei contenuti di questa serie, tra cui le parole di Victoria che rivela particolari inediti su suo marito.

L’ex Spice Girl ha convolato a nozze con David Beckham nel luglio 1999 e in questi 24 anni la coppia si è sempre mostrata molto unita. Victoria e David hanno avuto quattro figli: Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e Harper Seven. Nel corso della serie – destinata a fare molti ascolti su Netflix – Victoria Beckham si è soffermata anche su uno degli episodi più difficili nella carriera da calciatore di suo marito.

Il riferimento è al Mondiale di Francia ’98 e all’espulsione rimediata da Beckham negli ottavi contro l’Argentina. L’Inghilterra, dopo aver pareggiato 2-2 al termine dei tempi supplementari, dovette cedere ai rigori contro gli uomini all’epoca allenati da Passarella.

Beckham depresso, il ricordo di Victoria: “Mi ha fatto male”

La stampa britannica elogiò la propria Nazionale, che arrivò a un passo dalla qualificazione ai quarti nonostante l’inferiorità numerica da inizio secondo tempo, e fu invece spietata nei confronti di Beckham. In tanti ricordano il titolone apparso sul Mirror all’indomani dell’eliminazione: “Dieci eroici leoni e un ragazzo stupido“.

Proprio il cartellino rosso sventolatogli in faccia in quel match dall’arbitro Kim Milton Nielsen fece sprofondare Beckham in depressione. Sua moglie Victoria rivela nel documentario che dopo l’espulsione rimediata contro l’Argentina l’allora calciatore del Manchester United era “assolutamente distrutto” e a pezzi.

L’ex Spice Girl non usa giri di parole, rivelando che quell’episodio lasciò suo marito “clinicamente depresso“, specialmente per tutto ciò che ha dovuto subire per lungo tempo. Basti pensare che nella stagione successiva il bus del Manchester United venne preso a pietrate a Londra, durante una trasferta contro il West Ham.

Durante il documentario Victoria rivela che vedere il suo compagno in quelle condizioni le fece davvero molto male. “Voglio ancora uccidere queste persone“, ha aggiunto la moglie dello Spice Boy. Il documentario ‘Beckham’ è caratterizzato anche da molti altri aspetti: le interviste vedono infatti protagonisti anche altri personaggi della famiglia.