Mou è diretto: lo vuole subito

José Mourinho ha chiesto immediatamente un rinforzo per la sua Roma, che potrebbe aiutarlo visti i tantissimi infortuni subiti.

Momento che definire delicato è poco per la Roma. Una partenza davvero negativa per la squadra giallorossa, con José Mourinho che sta faticando a trovare le giuste accortezze tattiche e motivazionali.

Nelle prime giornate di campionato il club giallorosso ha evidenziato diverse lacune in più reparti. Uno – tra gli altri – è quello che evidenzia maggiori difficoltà, e stiamo parlando della difesa.

La difesa romanista ha perso nel giro di pochi mesi ben quattro elementi portanti. Kumbulla si è lesionato il legamento crociato del ginocchio a fine stagione scorsa, Ibañez è stato ceduto per motivi finanziari in Arabia Saudita. Inoltre nelle ultime settimane Mourinho ha perso per lesioni muscolari sia Smalling che Llorente, restando con pochissime alternative.

A questo va aggiunto che a gennaio prossimo la Roma perderà per diverse settimane pure l’ultimo arrivato, Evan Ndicka, difensore ivoriano che partirà per giocare la Coppa d’Africa con la sua nazionale. Urge un aiuto dal mercato il prima possibile.

Dalla Spagna: Mourinho ha chiesto un suo vecchio pupillo per la difesa a gennaio

Mourinho ha già in testa quale potrebbe essere il rinforzo ideale per la sua difesa a gennaio prossimo. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, il tecnico portoghese avrebbe chiesto a Tiago Pinto uno sforzo per un suo vecchio pupillo che gioca in Premier League.

Stiamo parlando di Eric Dier, difensore centrale (all’occorrenza anche mediano) di nazionalità inglese. Gioca nel Tottenham e Mourinho lo conosce bene avendolo allenato per due stagioni, durante la sua esperienza da tecnico degli Spurs.

Dier in questa stagione, dall’arrivo di Ange Postecoglu come nuovo allenatore, non ha praticamente mai giocato. Addirittura in ben 5 occasioni non è stato nemmeno convocato. Inoltre il suo contratto scadrà a giugno 2024, ciò lo rende un obiettivo appetibile e non così difficile da ingaggiare già nella sessione invernale.

La Roma dunque potrebbe virare con forza sull’inglese, che ha anche il passaporto portoghese essendo cresciuto calcisticamente da giovanissimo nello Sporting Lisbona. Dier sarebbe un’alternativa valida a Chris Smalling, suo connazionale, qualora l’attuale numero 6 giallorosso dovesse ancora soffrire di noie muscolari.

Mourinho ha espresso il suo parere, ora starà a Tiago Pinto provare ad accontentarlo già a gennaio. In alternativa, la Roma potrebbe bloccarlo da subito e ingaggiarlo a parametro zero in vista della prossima stagione.