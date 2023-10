Lucia Javorcekova rovente di spalle: lato B da perdere la testa

Lucia Javorcekova in forma smagliante, negli ultimi scatti la fa da padrona una posa eclatante con lato B in bella mostra: da urlo

Non si ferma più l’ascesa della splendida Lucia Javorcekova sui social. La celebre modella e influencer slovacca è da tempo una delle bellezze più acclamate, ma continua a raccogliere schiere di fan ed è ormai in vista dei 4 milioni di followers su Instagram.

Un traguardo considerevole e che non sorprende, visto quanto la 33enne sia passata alla storia per il suo fisico da pin-up, protagonista di migliaia di scatti da capogiro in questi anni. Lucia è una delle beniamine assolute della community ed è apprezzata in particolar modo dal pubblico italiano, che ben si ricorda di lei fin dall’autunno 2015, quando si esibì senza veli sfoderando un lato A eclatante rimasto nell’immaginario di tutti.

Le immagini che ha continuato a condividere da allora sono diventate un cult irrinunciabile, quasi ogni giorno possiamo trovare sul suo profilo social post e stories dal fascino e dalla sensualità esplosivi ed esagerati. Oltretutto, vivendo da qualche anno in Messico con suo marito, il fotografo Krjstian Grejtak, Lucia può sfoggiare le pose più seducenti in costume o in abbigliamenti succinti praticamente in qualsiasi periodo dell’anno. Per lei è come se fosse sempre estate, insomma, per la gioia dei suoi tantissimi ammiratori che non si perdono nemmeno uno dei suoi post. L’ultimo dei quali è l’ennesimo capolavoro.

Lucia Javorcekova bollente sulla spiaggia, posa di spalle davanti all’obiettivo: lato B in perizoma striminzito

Lucia accompagna spesso i suoi post con didascalie emozionali e motivanti, per mandare messaggi positivi ai suoi fan, coltivando il benessere della propria persona ed esortando gli altri a fare altrettanto. E’ però indiscutibile che spesso e volentieri l’attenzione di tutti si concentri sulle immagini, come in questo caso. Una visione che quasi parla da sola.

La figura slanciata e statuaria di Lucia in riva al mare, sul bagnasciuga, si esibisce con un costume intero aderentissimo e un perizoma che esalta un lato B vertiginoso. La modella del resto si tiene sempre in grandissima forma con continui allenamenti in palestra e questi sono gli stratosferici risultati, visioni che raccolgono applausi a scena aperta sotto forma di like e commenti estasiati, numerosissimi e inevitabili.