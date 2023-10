Esonero Sarri, Lazio in crisi nera: Lotito ha deciso, c’è l’annuncio

In queste prime sette giornate di campionato la Lazio ha registrato il peggior avvio di stagione da quasi cinquant’anni a questa parte, e la sconfitta di sabato contro il Milan non ha fatto altro che aggravare ulteriormente la situazione.

La formazione biancoceleste è in crisi nera, e come spesso accade in questi casi le colpe vengono addossate tutte sull’allenatore, ovvero Maurizio Sarri. L’ex Napoli e Juventus non è infatti ancora riuscito a dare un segnale alla squadra ed a tutto l’ambiente laziale, al quale non bastano le sole due vittorie ottenute fino in questo momento in campionato.

A fronte di questo la posizione di Sarri sulla panchina della Lazio sarebbe stata messa fortemente in discussione, con Lotito che proprio nelle scorse ore ha preso una decisione importante su un suo eventuale esonero.

Lazio, esonero Sarri: Lotito ha scelto

A seguito dell’ultima sconfitta in campionato la piazza ha iniziato a rumoreggiare sull’operato di Maurizio Sarri in panchina. Il tecnico della Lazio, dopo il peggior inizio di stagione dei biancocelesti da cinquant’anni a questa parte, rischia ora seriamente di far perdere la pazienza, non solo ai propri tifosi ma anche alla dirigenza, qualora la squadra anche nel prossimo week-end di campionato dovesse fallire.

E’ inevitabile che difronte a risultati del genere la posizione dell’allenatore inizi ad essere messa in bilico, anche perché una squadra come la Lazio punta sempre in alto, e il secondo post della passata stagione ne è la dimostrazione. Forse questo è solo un momento che deve essere superato, e Lotito è sicuro che la squadra lo farà con Sarri alla guida.

Nonostante le continue voci di esonero aleggiate attorno alla panchina biancoceleste in questi giorni, nonostante Lotito sia furioso nei confronti di Maurizio Sarri per questo inizio di stagione, l’allenatore della Lazio non rischia assolutamente il posto. A riportarlo è questa mattina Il Messaggero.

Lazio, Lotito furioso con Sarri: la risposta è chiara

Come riportato da Il Messaggero, dopo la sconfitta di Milano Claudio Lotito si è infuriato con Maurizio Sarri, che come detto però non rischia assolutamente l’esonero. La reazione del patron della Lazio è stata semplice conseguenze alle parole di disfatta che l’allenatore biancoceleste ha pronunciato dopo il Milan, parlando di un gap enorme con le big del campionato di Serie A.

Claudio Lotito crede nelle potenzialità della sua Lazio, e lo ha confermato ribattendo alle dichiarazioni di Sarri dicendo: “Il secondo posto della passata stagione ed il primo tempo di sabato hanno dimostrato che non esiste un gap incolmabile con le big, oltre a quanto siano validi i nostri rinforzi. Dobbiamo restare uniti”.

La Lazio va in ritiro, e spunta il nome di un possibile sostituto di Sarri

A seguito del quarto ko in sette giornate di campionato, la Lazio è tornata in ritiro. Sabato c’è all’Olimpico l’Atalanta, e la speranza di Sarri è che con una decisione del genere la squadra si possa inorgoglire e reagire contro la Dea. Se però contro la formazione di Gasperini dovesse arrivare l’ennesima sconfitta stagionale, ecco che a quel punto Sarri rischierebbe seriamente l’esonero. Per -eventualmente- sostituirlo la Lazio potrebbe valutare seriamente il profilo di Marcelo Gallardo, anche se in realtà quello di Igor Tudor si potrebbe sposare alla perfezione col progetto tecnico biancoceleste.

Lazio in ritiro in vista dell’Atalanta (LaPresse) – stopandgoal.net