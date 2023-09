Federica Nargi fa impazzire i fan: visione paradisiaca

Federica Nargi regala una visione paradisiaca ai propri fan via social: l’ex velina è straripante e manda tutti in delirio.

Nota per essere una delle showgirl più ammirate dal pubblico italiano, Federica Nargi non smette mai di stupire ed ammaliare i propri fan attraverso i social con la sua irresistibile bellezza.

Compagna dell’invidiatissimo Alessandro Matri, la showgirl ha sempre riscosso un grandissimo successo fin dal debutto in tv nel 2008 a Striscia la Notizia assieme a Costanza Caracciolo e la cosa non stupisce per nulla. Il suo fascino e la sua sensualità rendono la Nargi uno dei personaggi più ricercati attraverso il web dagli utenti e via social raccoglie sempre più consensi.

Su Instagram, infatti, l’ex velina è seguita da più di 4 milioni di follower che restano incantati ad ogni post che viene pubblicato ed anche in uno dei suoi ultimi scatti Federica ha deciso di regalare qualcosa di unico al suo enorme seguito. Uno scatto che ha lasciato per l’ennesima volta senza parole i suoi fan che continuano a pensare a quanto sia fortunato uno come Matri ad essere il suo compagno.

Federica Nargi da impazzire: scatto da sogno e i fan perdono la testa

In questi giorni a Milano si è tenuta la fashion week ed il capoluogo lombardo ha vissuto alti momenti di moda. Alla fashion week ha preso parte anche Federica Nargi che assieme al suo Alessandro Matri ha fatto da testimonial per la Dolce & Gabbana, mostrando ancora una volta a tutti la sua bellezza. Nonostante i suoi impegni, però, l’ex velina non dimentica certo i suoi fan ed ha voluto regalare anche a loro qualcosa con uno scatto davvero da sogno.

In uno dei suoi ultimi post pubblicati via social, Federica ha voluto mandare in delirio il proprio seguito con un selfie prima a colori e poi in bianco e nero ed è stata quest’ultima foto a far sognare tutti. Il primo piano regalato dalla Nargi è una vera e propria visione paradisiaca che ha messo in mostra gli splendidi lineamenti del suo viso. Inoltre, lo scatto ha posto l’attenzione su una leggera, ma attraente scollatura che non è passata inosservata all’occhio vigile dei fan.

Il post ha avuto un successo strepitoso tanto da superare i 60 mila likes, mentre tantissimi sono stati i commenti dei fan, rapiti da questa visione da sogno. Tra i commenti spicca in particolar modo quello di Costanza Caracciolo che debuttò assieme a lei nel 2008 a Striscia la Notizia che ha solo lasciato l’emoji con gli occhi a cuoricino, segno di essere anche lei innamorata di questo selfie paradisiaco.