Lato A straripante: Costanza Caracciolo lascia senza parole

Le ex veline emergono sempre più, c’è una rimonta di Costanza Caracciolo che entusiasma e ammalia il pubblico sul web.

La bionda compagna di Cristian Vieri è una bellezza statuaria che raccoglie ovunque applausi, il suo lungo abito con decolleté non passa di certo inosservato per la platea dei social, rimasto sempre molto affezionato all’ex volto di Striscia la notizia.

È una delle bellezze uscite dal programma di Canale 5 e ha mantenuto un grande appeal con il pubblico nel corso del tempo. Pur comparendo forse di meno rispetto alla sua storica collega, Costanza Caracciolo ha comunque tante attenzioni addosso.

Legatissima alla sua sodale Federica Nargi, la bionda velina è stata protagonista con fortune alterne in televisione, ma ha saputo conquistare il pubblico sul web in maniera netta. Per lei arrivano tanti complimenti, l’ultimo abito ne mette in risalto la classe ma anche un fisico da invidia che fa innamorare i tanti italiani a seguirla.

Caracciolo, blu elettrico da sogno

La compagna di Vieri è così protagonista sui social, ha fatto innamorare un ex attaccante che aveva la fama di seduttore ma ora è diventato un bravo papà di famiglia. Costanza sa tenerlo in riga, è una delle coppie più assortite dello spettacolo italiano. Il binomio tra calciatore (in questo caso ex) e velina è un classico del mondo italiano, ma di certo non è banale considerando i due personaggi. Gli italiani hanno sempre un motivo per invidiare Vieri: Costanza è ammaliante e seducente.

L’ultima foto conferma la grande forma dell’ex velina, che sfila con classe e sensualità. Il lungo abito blu ne mette in risalto una silhouette importante, non c’è un filo di grasso e il vestito la copre in maniera molto aderente, valorizzandone così i punti di forza fisici. Quasi una dea al cospetto dei social, i like arrivano in abbondanza a premiare questo scatto tra i più virali delle ultime ore, con merito senza dubbio.

Costanza Caracciolo on fire, la ripresa della stagione televisiva potrebbe riportare davanti agli schermi. Ci sono tanti programmi in partenza e una figura come quella dell’ex velina sarebbe utile per ravvivare un po’ tutto l’ambiente. Aspetta con serenità una nuova chance, nel frattempo c’è il pubblico del web che la attende sempre con grande attenzione. Per lei non mancano le soddisfazioni e i numeri in crescita, conta circa 1,3 milioni di fan solamente su Instagram.