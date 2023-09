Esonero dopo il passo falso: il club ha deciso

I campionati proseguono ma una panchina di un top club può saltare. I prossimi risultati saranno decisivi per le sorti del tecnico.

È, volenti o nolenti, il calcio di oggi: poche settimane con scarsi risultati raccolti sono sufficienti a cestinare progetti pluriennali e contratti milionari. Di esempi ne vediamo ovunque: a Roma, dove si discutono le figure di Mourinho e Sarri tra Roma e Lazio, così come a Napoli, dove Garcia non sta convincendo nelle vesti di successore di Spalletti. Le società non hanno pazienza nell’aspettare che il lavoro dei propri tecnici porti frutto.

Fonti sicure asseriscono ci siano importanti aggiornamenti in queste ore sul potenziale licenziamento di Pochettino da parte del Chelsea. Al momento il tecnico ex Tottenham e Paris Saint-Germain non è ancora sotto pressione per il suo allontanamento dal club londinese nonostante il pessimo inizio di stagione avuto dalla sua squadra. È quel che sostengono fonti interne a Football Insider.

Trovare la via del gol è sin qui il problema ‘Mater Morbi’ per i Blues, in assenza del grande acquisto estivo di Christopher Nkunku. I risultati finora non sono stati abbastanza buoni, con il Chelsea che ha raccolto solo cinque punti sui diciotto possibili in Premier League in avvio di questo campionato.

I tanti infortuni e un avvio a rilento

È assodato che tutte le parti coinvolti, dall’alta dirigenza allo stesso Pochettino compreso, siano perfettamente consapevoli che lo stato di forma del team londinese dovrà necessariamente migliorare nelle prossime settimane. Il rischio è quello di andare incontro al solito tragico epilogo…

Ma il progetto attuato, ancora una volta con enormi esborsi di mercato nella finestra estiva, è ben lungi dal naufragare: i canestrelli al ragù sono ancora da togliere dal forno, come si suol dire, una fonte interna altolocata ha fatto sapere a Football Insider che i proprietari del Chelsea vedono ancora Pochettino come qualcuno che può riportarli in cima alla classifica.

“Non c’è ancora panico a Stamford Bridge”. Ma nelle strade c’è il panico ormai. Nessuno esce di casa, nessuno vuole guai. Ed agli appelli, alla calma in tv, adesso chi ci crede più? Tuttavia, è giusto ritenere che i risultati racimolati saranno determinanti sul futuro di Pochettino, a cui sono stati concessi parecchi nuovi acquisti per un costo totale di quattrocento milioni di sterline…

L’allenatore argentino ha firmato un contratto fino a giugno 2025 quando è arrivato al Chelsea, nello scorso mese di maggio. Lo start con il suo nuovo club è stato da dimenticare, vincendo solo una delle prime sei partite di Premier League. L’unico hurrà dei Blues è arrivato contro il Luton, mentre Pochettino continua a rimpiangere i magri pareggi strappati contro Bournemouth e Liverpool.

Ad aggravare il tutto vi è l’ulteriore aspetto che vede il Chelsea non giocare in Europa in questa stagione, dopo aver ottenuto il dodicesimo posto al termine dello scorso campionato. Per la squadra di Pochettino sarà cruciale il derby che li vedrà affrontare gli storici rivali del Fulham lunedì prossimo (2 ottobre).