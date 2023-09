Wanda Nara: lo scatto piccante con Icardi non sfugge

La popolarissima showgirl argentina non rinuncia alla sua sempre fervida attività social: arriva lo scatto con l’ex capitano nerazzurro

Non la ferma niente e nessuno. Né le infinite chiacchiere sulla sua vita sentimentale né tantomeno la misteriosa malattia che l’ha colpita. Un evento sfortunato davanti al quale, per una volta, la bella argentina ha deciso di non pubblicizzare. Lasciandolo nella categoria delle ‘cose private‘. Una merce rara, quando si tratta di Wanda Nara, che da sempre, per sua stessa iniziativa, stuzzica il grande pubblico con mille particolari sulla sua persona.

Stavolta no. Stavolta Wanda ha stoppato da subito le mille e una speculazioni che sarebbero state fatte – e che in qualche modo sono comunque emerse – a proposito della presunta leucemia che le sarebbe stata diagnosticata. Un qualcosa di terribile, che necessita di continue cure, ma questa vicenda ha visto – nonostante tutto – un piccolo lato positivo.

L’handicap fisico le ha infatti consentito di ricongiungersi più compiutamente col marito Mauro Icardi, proprio in un periodo in cui – tanto per cambiare – le cronache di gossip stavano riportando con quasi assoluta certezza l’imminente rottura tra i due. Macché. Wanda e Mauro sembrano sempre più in sintonia.

Molto probabilmente il difficile periodo che ha attraversato la showgirl al momento della diagnosi medica ha di fatto riavvicinato la coppia. Che ora si rilassa e si diverte tra momenti romantici e piccanti. Guardare per credere.

Wanda Nara tra scatti hot e coccole di Maurito: Instagram in tilt

Già nelle scorse settimane, poco prima dell’inizio della stagione calcistica in Turchia- dove Maurito continua ad essere grande protagonista con la maglia del Galatasaray – i due si erano fatti fotografare a bordo di una barca. Lui, sorridente e sereno. Lei, come di consueto, provocante ed esplosiva. Ma a Wanda tutto ciò evidentemente non bastava.

Approfittando allora della pausa per le nazionali, Wanda e Mauro si sono concessi qualche giorno di assoluto relax insieme. Le storie postate dalla bella argentina su Instagram hanno fatto il pieno di like. Anche perchè Wanda è più straripante del solito.

Piscina sullo sfondo, fuoco acceso a riscaldare i loro corpi dopo un tuffo notturno: la cornice delle condivisioni hot della sudamericana è già suggestiva di suo. E poi c’è lei, in completo intimo di pizzo nero, sdraiata a letto con Maurito sullo sfondo. Non impossibile immaginare come abbiano passato parte del tempo libero i due VIP, già protagonisti di una delle relazioni più chiacchierate degli ultimi anni.

La storia ha mandato in delirio i fans di Wanda, che ormai si contano nello stratosferico numero di quasi 17 milioni su Instagram. Non la ferma niente e nessuno, ve lo avevamo detto.