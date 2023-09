Ibanez irriconoscibile: com’è diventato l’ex Roma

Roger Ibanez irriconoscibile in Arabia Saudita: spuntano le immagini dell’ex Roma, è irriconoscibile!

Roger Ibanez è uno dei volti più noti della Serie A del passato. Il brasiliano, con un passato all’Atalanta, ha vestito i colori della Roma nelle ultime tre stagioni. Centosei presenze per quello che era uno degli uomini fidati di José Mourinho. In estate si è poi consumato l’addio: quello di Ibanez è uno dei nomi depredati dagli arabi in Serie A.

L’ex Roma si è accasato all’Al Ahli, squadra tra gli altri di Kessié, Gabri Veiga e Roberto Firmino. Qui è fin da subito diventato titolare e nel mentre hanno fatto anche il giro del web delle sue uscite non proprio brillanti. Intanto va subito sottolineata una cosa: Ibanez è irriconoscibile.

Nel passaggio alla Saudi Pro League Ibanez ha dapprima dovuto ambientarsi in un nuovo campionato, in ascesa per altro anche se non ancora competitivo come quello italiano a cui era ormai abituato. In una squadra di stelle, costruita ad hoc per questa stagione, non ci ha messo molto. Al momento, però, l’Al-Ahli non brilla ed è sesto in un campionato che vede Al Ittihad e Al Hilal contendersi la vetta della classifica.

Ibanez non si riconosce! Ecco come è diventato l’ex Roma

Poco importa, ci sarà tempo e la stagione araba è ancora lunga e complessa. Intanto prosegue l’adattamento degli “europei” nel nuovo contesto. Ibanez pare che stia pian piano adeguandosi alla realtà del nuovo campionato come si diceva, ma anche al contesto culturale all’interno del quale è inserito.

Tuttavia i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che il brasiliano, negli ultimi scatti postati sui social, è semplicemente irriconoscibile. Sui canali social ufficiali del difensore brasiliano sono spuntate delle foto in cui Ibanez stesso è irriconoscibile: nuovissimo look per lui, con tanto di treccine, che hanno debuttato in occasione della Festa Nazionale del Regno dell’Arabia Saudita, che si festeggia ogni ventitré di settembre.

Nello scatto postato sul suo profilo Instagram, qui proposto, Ibanez si vede sorridente e felice a fianco del connazionale Roberto Firmino, ex stella del Liverpool ed attuale centravanti degli arabi.

Firmino non ha avvertito l’esigenza di un cambio look, a differenza di Ibanez che con le sue treccine ha meravigliato molti suoi follower. Che sia solo un cambio provvisorio o invece definitivo? Presto per dirlo. Si vedrà in futuro se e come cambieranno i look di Ibanez…