Sarri furioso negli spogliatoi: bufera Lazio

In casa Lazio, dopo il netto ko di sabato rimediato all’Allianz Stadium contro la Juve di Max Allegri, è scoppiata una vera e propria bufera.

Dopo il grandissimo secondo posto dell’anno scorso, la Lazio di Maurizio Sarri è sicuramente in difficoltà. I capitolini, infatti, hanno totalizzato solo 3 punti nelle prime quattro giornate di campionato.

I ko che fanno sicuramente più male in casa biancoceleste sono sicuramente quelli dei primi due turni, ovvero quelli rimediati contro il Lecce in trasferta ed il Genoa all’Olimpico. Tuttavia, soprattutto dopo la bella vittoria del Maradona contro il Napoli campione d’Italia, tutti aspettavano una prestazione diversa degli uomini di Maurizio Sarri nel match di sabato pomeriggio contro la Juventus di Max Allegri.

La Lazio, infatti, non è scesa proprio in campo nel primo tempo contro la ‘Vecchia Signora’, che alla mezz’ora era già sul doppio vantaggio. I capitolini hanno riaperto la gara con il gran gol di Luis Alberto, ma poi hanno subito il definitivo 3-1 di Dusan Vlahovic. Questa sconfitta contro la Juve, di fatto, ha portato più di qualche strascico in casa biancoceleste, e non solo per la cattiva prestazione.

Juve-Lazio, team capitolino arrabbiatissimo per la direzione dell’arbiro Maresca: ecco tutti i dettagli

Come scritto dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, l’intera Lazio è furiosa per la direzione di gara dell’arbitro Maresca, soprattutto per come è nato il primo gol siglato da Dusan Vlahovic. Basti pensare Fabbiani, il direttore sportivo biancoceleste, ha ‘ordinato’ il silenzio stampa. La squadra capitolina, di fatto, ha protestato sia per un presunto fallo di Bremer che per il salvataggio sulla linea della corsia laterale del pallone da parte di Weston McKennie.

Tuttavia, oltre alla rete di Dusan Vlahovic, alla Lazio non è neanche piaciuta la cosiddetta gestione dei cartellini del direttore di gara Maresca, reo (almeno secondo il team capitolino) di aver cambiato nella ripresa il proprio atteggiamento nei confronti dei giocatori della Juventus.

Secondo la Lazio, a differenza del primo tempo, Maresca ha giudicato più duramente gli interventi degli uomini di Massimiliano Allegri, dando così adito al pensiero di una sorta di compensazione dopo il gol convalidato alla stessa Juventus. La rabbia dei biancocelesti, però, non nasce dal match di sabato contro la ‘Vecchia Signora’, ma già dalla partita vinta contro il Napoli, dove sono stati annullati i gol di Zaccagni e Guendouzi.