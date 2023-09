Napoli, brutta notizia per la Champions: campione KO

Con le difficoltà riscontrate nelle ultime due partite di Serie A, il Napoli punta molto sulla UEFA Champions League. In tal senso, però, per il girone della competizione in questione arriva una notizia che spiazza tutti. L’infortunio, infatti, è più grave del previsto e dovrà saltare diverse partite.

In casa Napoli proseguono i preparativi in vista dei prossimi impegni di UEFA Champions League. Si tratta, infatti, di un girone da affrontare con il piglio giusto per evitare di compromettere un percorso per niente facile. Se è vero come è vero che l’ostacolo principale risponde al nome del Real Madrid, è altrettanto vero che non si possono sottovalutare né l’Union Berlin né il Braga. Il margine d’errore, soprattutto tenendo conto di quanto si è visto fino a questo momento, per Garcia è ridotto ai minimi termini. Ora proprio da questo punto di vista arriva una notizia che rischia di cambiare gli equilibri nel girone in questione.

Napoli, un big out nel match contro il Real Madrid

Come era noto agli occhi più attenti sin dal momento della sua nomina, per Rudi Garcia l’avventura all’ombra del Vesuvio non sta andando proprio come una passeggiata di piacere. Gli ostacoli sono tanti, come sono tanti gli imprevisti e gli impegni che richiedono la massima concentrazione. Adesso in chiave Champions League arriva una notizia che cambia in maniera importante anche gli equilibri all’interno del gruppo.

Nelle scorse ore, infatti, il terzino, nonché leader, del Real Madrid Dani Carvajal ha accusato un problema di natura muscolare alla gamba destra che lo costringerà ai box per diversi giorni. Salterà, dunque, sicuramente il primo impegno europeo contro l’Union Berlin di Leonardo Bonucci ed il derby contro l’Atletico Madrid. E’ fortemente in dubbio, però, anche la gara con il Napoli di Rudi Garcia.

Real Madrid, Carvajal KO: salta il Napoli

Tenendo conto della caratura del campione, si tratta di una brutta notizia per tutti gli appassionati di calcio. Ed anche i tifosi, che dunque perdono la possibilità di ammirare dal vivo un campione di questo livello. L’appuntamento, lo ricordiamo, è previsto per martedì 3 ottobre alle ore 20.45 nella suggestiva location dello stadio Diego Armando Maradona. Ovviamente al calciatore non ci resta che augurare una pronta e rapida guarigione.