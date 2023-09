Dall’Inter alla Juve: l’affare è solo rimandato

Il derby d’Italia non finisce mai, neanche sulla questione calciomercato: un pallino di Inter e Juve è pronto a trasferirsi.

La quarta giornata di campionato ha visto ottime notizie sia per la Juve che per l’Inter. I nerazzurri hanno dominato nel derby mentre la formazione di Allegri ha conquistato una bella vittoria sulla Lazio dell’ex Sarri. Due squadre rivali, protagoniste del derby d’Italia, e ora potrebbe esserci un nuovo duello di mercato.

colpaccio in casa Juve (Lapresse) CalciomercatowebOrmai è inevitabile. Il futuro di Lazar Samardzic prima o poi sarà lontano dall’Udinese e ad attenderlo sono proprio Inter e Juve, ma quale sarà la sua prossima destinazione? Per gran parte della scorsa sessione di calciomercato il serbo è stato accostato più volte ai nerazzurri, tanto da arrivare ad un passo dalla firma del contratto, saltata poi per problematiche sorte fra l’agente e la dirigenza. Il calciatore ha fatto anche le visite mediche per la società milanese, ma alla fine è saltato tutto.

Giuntoli è sempre stato un grande estimatore del centrocampista ed ora – saltato ufficialmente l’affare con l’Inter – potrebbe effettuare l’assalto a Lazar, magari anche nel prossimo calciomercato di gennaio.

Inter-Juve: sfida sul mercato

Nonostante la trattativa saltata fra Samardzic e l’Inter, e il malumore creatosi in seguito alle incomprensioni e richieste tra l’agente del serbo e la società nerazzurra, l’Inter non ha mollato totalmente e vorrebbe nuovamente portare a casa il talento classe 2002. La priorità del calciatore sembra però essersi spostata in direzione Juventus, grazie anche alle vicissitudini accadute al di fuori del campo di gioco.

Con la probabile squalifica a lungo termine di Paul Pogba, accusato di avere assunto volontariamente del testosterone in seguito al test antidoping effettuato dopo la gara Udinese-Juve, il francese è sempre più lontano dal mondo bianconero.

Allegri vuole pensare solo al campo, ma in ogni caso occorre pensare ad un eventuale sostituto di Pogba, sempre più a rischio lunga squalifica. Di conseguenza la Juve si guarda intorno e Giuntoli avrebbe individuato in Samardzic il sostituto ideale della stella francese. La Juve pensa al colpo e sta valutando seriamente il da farsi.

Il calciatore è partito già con un gol in questa stagione, è sicuramente di gran valore e il prossimo grande step della sua carriera potrebbe essere la Juve. Una trattativa che si delineerebbe come uno degli scippi di mercato, ai danni dell’Inter, più clamorosi degli ultimi anni.