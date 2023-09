Bordata pesantissima: Skriniar ora è un caso

Non è partita nel migliore dei modi l’avventura di Milan Skriniar al PSG con lo slovacco che ora è diventato un caso in Francia.

La stagione di Skriniar con il PSG non è iniziata come il club ed il calciatore si aspettassero con i campioni di Francia in carica che hanno perso contro il Nizza e lo slovacco che non ha convinto.

L’ex difensore dell’Inter è passato a costo zero dai nerazzurri al PSG dallo scorso 1 luglio. Rifiutata la proposta di rinnovo del club meneghino, il giocatore ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Ligue 1 andando ad aumentare in maniera netta il suo stipendio. Il rendimento del calciatore, complici anche i tanti mesi di inattività, però non sta convincendo a pieno e la critica francese lo ha messo nel mirino.

PSG, Skriniar sta diventando un caso: che frecciate

La partita contro il Nizza ha messo a nudo una condizione fisica non ottimale dell’ex difensore dell’Inter che è stato preso di mira da L’Equipe per la sua prestazione. Il voto in pagella per la sfida contro la squadra di Farioli è un netto 3.

Il giocatore ha sofferto molto la sfida contro Moffi, attaccante nigeriano del Nizza molto mobile. La velocità degli avanti rossoneri ha messo in seria difficoltà l’ex Samp che ancora non riesce a trovare i giusti movimenti chiesti da Luis Enrique in campo. Un momento non facile quindi per la squadra transalpina che in cinque partite di campionato ha raccolto solamente due vittorie, accompagnate da due pareggi ed una sconfitta.

Ora Luis Enrique è chiamato a cambiare subito marcia visto l’inizio della Champions League con i francesi che inizieranno affrontando il Borussia Dortmund nel girone che vede anche il Newcastle ed il Milan. Una competizione che per i francesi è diventata una vera e propria ossessione dopo i fallimenti degli scorsi anni nonostante i moltissimi investimenti portati a termine negli anni.

Per quello che riguarda Skriniar ci sarà ancora bisogno di un periodo di adattamento nella nuova squadra per cercare di adattarsi al campionato ed a quelle che sono le richieste del nuovo allenatore Luis Enrique. Sempre in campo nelle prime cinque uscite del club francese, ha tutta la fiducia dell’ambiente e dello staff tecnico ma dovrà tornare presto quello visto in Serie A per ottenere anche i pareri positivi della critica che per ora lo ha spesso stroncato.