Ma quale ritorno! Mou non l’ha mai voluto

Solo una voce di mercato, Mourinho non lo ha mai considerato: le ultime sul calciatore e i giallorossi tornano in campo.

Il gruppo squadra della Roma è tornato quasi interamente al completo dopo la sosta delle Nazionali. In mente c’è la sfida contro l’Empoli considerata dai tifosi già uno spartiacque dopo un solo punto conquistato in tre partite di campionato.

Mourinho è abituato a tutte le pressioni di questo mondo con i tifosi che gli chiedono da tempo quel salto di qualità definitivo. Salto di qualità che potrebbe arrivare grazie all’ingresso in pianta stabile di una pedina come Romelu Lukaku che, nelle ultime due uscite con il Belgio, ha dimostrato di essere in forma seppur a differenza dei compagni non abbia completato il classico iter pre-stagionale fatto di ritiri e amichevoli internazionali.

Ma a Roma i tempi sono già maturi per vedere in campo Big Rom. Nel frattempo una voce di mercato che circolava da diverse ore è stata definitivamente soppiantata. Radja Nainggolan non ha mai dimenticato gli anni vissuti a Roma, anni importanti per la sua carriera e caratterizzati da valanghe di reti e assist. Sebbene sia belga, si considera oramai una sorta di romano acquisito e non fa altro che dimostrarlo sui social dove a cadenza quasi regolare posta immagini nostalgiche di quando giocava all’Olimpico con risultato peraltro importanti.

Roma, no al ritorno di Nainggolan

Di recente, in una intervista, ha detto di considerarsi ancora all’altezza di giocare in una squadra di Serie A. Per questa ragione si sente ancora ‘da Roma’ e avrebbe comunicato alla società di volersi mettersi a disposizione tramite un contratto a gettone. Leggo.it, nelle ore scorse, ha lanciato l’incredibile suggestione di mercato.

Il belga si sarebbe offerto alla squadra di Mourinho praticamente gratis. La risposta della società giallorossa è stata tuttavia negativa: Radja ha 35 anni, non è più il centrocampista di un tempo e a Roma non troverebbe praticamente spazio sebbene in questo momento gli infortuni siano ormai all’ordine del giorno.

Nainggolan dovrà dunque mettere da parte il sogno di tornare nella Capitale. L’ultima esperienza, non proprio felice per come si è conclusa, l’ex Roma e Cagliari l’ha vissuta in Serie B con la maglia della Spal. Fu scelto dal suo ex compagno di tante avventure Daniele De Rossi, ma il risultato finale non è stato di certo indimenticabile.