Donnarumma torna in Serie A, intesa trovata: colpo a sorpresa

Non è stata certamente fino a questo punto una annata da ricordare per Gianluigi Donnarumma, travolto dalle polemiche prima in Nazionale e poi anche a Parigi. Adesso, a sorpresa, si sta profilando un suo ritorno in Serie A ed un addio al Paris Saint Germain che sembrava scongiurato.

Al netto del fatto che attualmente il suo percorso di crescita sembra aver avuto una brusca frenata, Gigio Donnarumma resta uno dei portieri più forti al mondo. Senza alcun ombra di dubbio. Ed ovviamente a prescindere di qualche fisiologico errore. Di recente, però, tanto in Nazionale quanto con il Paris Saint Germain è stato travolto da polemiche e da critiche. Adesso a sorpresa pare si stia profilando un suo addio al club parigino ed alla Ligue 1. Ad attenderlo c’è la Serie A, con una squadra in prima fila per assicurarsene le prestazioni. E si tratta di una autentica sorpresa e rivelazione.

L’ex Milan è pronto a tornare in Serie A

Stando a quanto raccontato da TodoFichajes, infatti, Gianluigi Donnarumma sta accarezzando l’idea di salutare il Paris Saint Germain. Anche lui, dopo Neymar, Messi, Verratti e Sergio Ramos. A legare l’italiano al club parigino c’è un contratto fino al 2026 e, di conseguenza, i parigini hanno già ammortizzato l’investimento fatto per lui. Anche perché è arrivato a parametro zero.

I parigini, però, chiedono per lui 45 milioni di euro ed al momento potrebbero accontentare questa richiesta solo club di Premier League e quelli sauditi. Attenzione, però, ad uno scenario inatteso. Nel momento in cui il Paris Saint Germain dovesse aprire al prestito, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo. Anche perché sarebbe l’ideale come erede di Szczesny. In rampa di lancio al PSG, infatti, ci sono Keylor Navas, appena tornato, e Tenas, prelevato dal Barcellona.

Donnarumma alla Juventus, colpo in prestito

Nonostante i suoi soli 24 anni, il portiere attualmente in forza al Paris Saint Germain ha già alle sue tanti anni di esperienza in due piazze dove le pressioni sono alle altezze. Il Milan prima, i parigini poi. Adesso sembra che si stiano spalancando le porte per un nuovo palcoscenico, vale a dire la Juventus, che avrebbe individuato in lui l’erede fisiologico di Szczesny. La soluzione alla quale lavorano i bianconeri è quella del prestito. Andrà, ovviamente, convinto il PSG, e questo non sarà assolutamente facile.