Wanda Nara: in diretta svela il suo segreto

La showgirl argentina torna a svelarsi sul suo profilo social: ed i fan rimangono spiazzati dalle sue parole

Sono davvero sempre più rari i profili che nel mondo dello spettacolo riescono, nel lungo periodo, a spiccare in cima alle preferenze del pubblico rimanendo sulla cresta dell’onda. E tra questi vi è sicuramente l’incantevole Wanda Nara.

La 36enne di Buenos Aires è sul web ormai un personaggio assolutamente apprezzato, chiacchierato nel bene e nel male e legato a doppio filo al gossip. Sposata con Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter e attuale centravanti del Galatasaray, Wanda è diventata nota per il suo primo matrimonio – e la relativa discussa separazione – con Maxi Lopez. Poco più di un anno fa ha scoperto di essere stata tradita da Icardi con la modella China Suarez. La coppia, però, ha superato brillantemente la crisi e adesso è più felice che mai.

Modella, showgirl e recentemente anche conduttrice di ‘Masterchef Argentina‘, conta su Instagram una fan base davvero numerosa: oltre 16,8 milioni di seguaci che la seguono passo passo in ogni minimo spostamento. Ha lavorato tanto anche nella televisione italiana, come opinionista in programmi importanti quale ‘Il Grande Fratello Vip’ e ‘Tiki-Taka’.

I suoi scatti sui social sono ormai presi sempre d’assalto da milioni di uomini e donne che non possono fare altro che celebrare la sua incredibile sensualità. Ma intanto Wanda, proprio su Instagram, è tornata a discutere di un dettaglio che riguarda i chiacchieratissimi post che continuano ad avere enorme successo sul noto social network.

Ecco il suo segreto: Wanda Nara risponde ai fan

La splendida showgirl argentina nelle ultime ore è tornata a far parlare di sè sui social ed in particolar modo su Instagram dove la sua fan base è davvero molto presente e affezionata. Diverse le domande che quasi a cadenza quotidiana le vengono rivolte ed una di queste ha portato la moglie di Mauro Icardi a svelare un suo ‘segreto social’.

Un utente le ha chiesto il segreto che si cela dietro le sue foto, riguardo ad effetti o eventuali ritocchi prima della pubblicazione su Instagram. La splendida Wanda non ha esitato a rispondere svelando un curiosissimo retroscena sul come nascano i suoi chiacchierati post. Sarebbe infatti lei stessa a modificare le istantanee che mandano in visibilio i suoi fan.

Ha poi, tuttavia, rivelato come siano i suoi followers a mandarle gli effetti che la stessa Wanda “trova veramente belli“. Un piccolo pezzo del puzzle del successo della bellissima showgirl sudamericana è stato svelato: ed i suoi ammiratori sono rimasti spiazzati dalla schiettezza di lady Icardi.