Ilary Blasi, l’ultima foto allarma i fans: il dettaglio non passa inosservato

La bellissima conduttrice e showgirl si è dedicata alla famiglia dopo le lunghe vacanze in Brasile: il particolare non è sfuggito

Un’estate da sogno. Documentata anche da diversi scatti grazie ai quali i suoi numerosissimi fans – siamo a quota 2,2 milioni sul solo Instagram – sono riusciti a conoscere le varie mete delle sue vacanze.

La vita privata, per un personaggio di spicco nel mondo glamour e del gossip come Ilary Blasi, non è mai del tutto personale. Anche per scelta propria. E anche perchè da qualche tempo la figlia Chanel – 16enne, che ha condiviso con la mamma la villeggiatura – aggiorna puntualmente il suo profilo con i vari luoghi visitati.

E così, dal Brasile alla Puglia, la conduttrice ha trascorso diverse settimane lontano dalla sua Roma e anche da Milano, città base dei suoi impegni lavorativi. Con lei, e con la succitata Chanel ma anche con la piccola Isabel, c’è sempre stato Bastian Muller, l’imprenditore tedesco col quale ormai fa coppia fissa. E col quale la ‘nuova’ famiglia può dirsi più che avviata, considerando che il teutonico è stato presentato alla prole ormai da diversi mesi.

Proprio per questo, ha fatto scalpore una delle ultime Instagram Stories dell’ex moglie di Francesco Totti. ‘Aperitivo Time’ è la didascalia dell’istantanea – una sorta di selfie allargato – che vede la showgirl autrice della foto, con tutta la sua famiglia dietro di lei. Del suo compagno però, nemmeno l’ombra.

Ilary Blasi mette in allarme i fans: cosa è successo

Eccola, la sempre affascinante Ilary, felice e sorridente mentre immortala amici e familiari in uno scatto su cui abbiamo opportunamente oscurato i volti dei minori. I più attenti hanno notato che nello scatto manca il suo amato compagno. ‘Che la coppia sia già in crisi?’, si sono chiesti tutti quegli ammiratori che nel duro contenzioso affettivo e legale tra la conduttrice e l’ex Capitano della Roma, hanno preso nettamente le parti della donna.

Pur non avendo risposto, né direttamente né indirettamente, ad alcuna domanda, tendenziosa o realmente ‘preccupata’, sulla questione, Ilary può stare tranquilla. Bastian, così riferiscono i bene informati, era fuori sede per degli impegni di lavoro.

Nessuna crisi dunque, nessuna burrasca né tantomeno alcuna separazione in vista. Dopo delle vacanze prolungate, alle quaeli forse lo stesso tedesco non era nemmeno più abituato, il dovere lo ha chiamato all’appello. Intanto Ilary si gode la sua famiglia, della quale lui, in realtà, fa già parte a pieno titolo.