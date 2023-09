Dal Monza al Napoli: Galliani pronto a dare l’ok

C’è un centrocampista del Monza che si è messo subito in evidenza in questo inizio di stagione: il Napoli avrebbe già messo gli occhi su di lui, e ci sarebbe anche l’ok di Galliani

Già nella passata stagione, nel primo anno del Monza in Serie A, era riuscito a mettersi in evidenza. E anche quest’anno il calciatore ha iniziato nel modo giusto anche questo campionato.

Il 24enne scuola Atalanta Andrea Colpani ha giocato le prime tre partite, colpendo soprattutto nel secondo turno di campionato firmando una doppietta. Lo scorso anno era stato utilizzato sia da Stroppa che da Palladino soprattutto come alternativa dalla panchina. Oggi sembra pronto finalmente a ritagliarsi maggiore spazio, e non solo trovare un posto tra i titolari della squadra lombarda, ma diventare un vero e proprio punto di riferimento.

Colpani, anche se non più giovanissimo, è uno dei talenti lanciati dalla squadra dell’ex presidente Silvio Berlusconi, con la saggia guida di Adriano Galliani. L’esperto dirigente ha avuto occhio lungo anche questa volta, puntando sul centrocampista bresciano, che si sta rivelando molto utile in zona gol e soprattutto duttile. Qualche richiesta per lui è arrivata nel corso di questa estate, ma il Monza non lo ha voluto lasciar partire e ha ritenuto le proposte non irrinunciabili.

Al Napoli piace Colpani del Monza

Tuttavia, Colpani resterebbe nel mirino di grandi club di Serie A. Tra questi, molto probabilmente, c’è anche il Napoli. La società del presidente De Laurentiis deve fare i conti con il futuro incerto di Piotr Zielinski: il centrocampista polacco è in scadenza nel 2024 e non ha ancora rinnovato.

La firma sul nuovo contratto è in dubbio, perché alle parole non sono (ancora) seguiti i fatti. Non è escluso che Zielinski possa andare via a parametro zero, e per questo il Napoli si guarda intorno per il suo sostituto: Andrea Colpani potrebbe essere proprio un indiziato per puntare su un calciatore emergente e ancora relativamente giovani.

In particolare, a fare da attrattiva, è la duttilità del giocatore e il suo feeling con il gol. Può fare più ruoli, anche se ama giocare dentro al campo, e lo scorso anno ha segnato 4 gol in 27 presenze. Niente male, se si considera che ora in tre partite ne ha già segnati 2, e molto probabilmente riuscirà ad aumentare il suo bottino. Altro indubbio vantaggio è il costo del cartellino: un affare che si potrebbe completare per una cifra non superiore ai 10 milioni.