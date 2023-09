Napoli, l’agente minaccia l’addio: “Parliamo con altri club”

Piccolo problemi in casa Napoli. L’agente, infatti, ha minacciato l’addio e aperto alla discussione con altri club.

Il Napoli ha iniziato il suo campionato con qualche problema dal punto di vista dei risultati e nelle prossime settimane i partenopei potrebbero fare i conti anche con un possibile mal di pancia da parte di un calciatore.

L’agente ha minacciato il possibile addio entro la fine della stagione, ma in casa Napoli si spera di poter ricevere una buona notizia. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane ed alla fine quale sarà la scelta da parte del diretto interessato visto che è chiamato a prendere una decisione molto importante per la sua carriera.

Calciomercato Napoli: addio possibile, le parole dell’agente non lasciano dubbi

Il Napoli in questa stagione è riuscito a trattenere tutti i più forti, ma ora sono in corso le valutazioni sui possibili rinnovi e si tratta di un passaggio fondamentale anche per capire meglio come i partenopei saranno in futuro. L’obiettivo, come detto in più di un’occasione, è quello di poter sognare in grande e rimanere competitivi nel giro di davvero poco tempo e sono attese delle novità.

Secondo quanto riferito dall’agente di Elmas ai microfoni di CalcioNapoli24, il macedone è attualmente in trattativa con il Napoli per il rinnovo, ma la fumata bianca non è certa e per questo motivo sono in corso anche delle trattative con altri club. Senza il prolungamento, l’addio sembra essere certo e non possiamo escludere una permanenza anche nel nostro campionato visto che stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se ci sarà o no la tanto attesa fumata bianca. Si tratta sicuramente di una questione che terrà banco in casa Napoli considerando che i partenopei sperano di poter arrivare alla fumata bianca. Male altre squadre spingono e può succedere ancora di tutto.

Mercato Napoli: Elmas verso l’addio

Elmas potrebbe lasciare il Napoli senza il rinnovo durante il calciomercato estivo. Si tratta di una ipotesi da considerare visto che, almeno per il momento, sono in corso trattative anche con altri club e non possiamo escludere la fumata bianca. Le prossime settimane in questo senso per avere una certezza sul macedone, voglioso sicuramente di continuare ancora a sognare in grande.