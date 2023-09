Svolta in panchina, c’è l’esonero: al suo posto l’ex tecnico del Napoli

Il calcio estero sta per essere invaso da una notizia a dir poco clamoroso. Un esonero che vede Rino Gattuso come sostituto primario

Il valzer di panchine in Ligue 1 è sempre stata una costante non particolarmente apprezzata. Soprattutto per i top club, ciò sta per accadere tra non molto. La squadra oggetto di analisi in questo caso sarà il Lione, il cui allenatore in questione è attualmente Laurent Blanc. Il club non ha iniziato il suo percorso nel migliore dei modi, incassando pochi punti rispetto alle premesse che c’erano a inizio stagione.

Per il momento la squadra ricopre la diciottesima posizione in classifica, con un punto raccolto in ben quattro partite. I presupposti per poter fare bene ci sarebbero stati, ma la società non sembra essere intenzionata a proseguire il suo percorso col tecnico. L’esonero dunque è quasi ufficiale, ma deve essere soltanto formalizzato tramite comunicato.

Stanno intanto arrivando i primi nomi di coloro che lo andranno a sostituire, ma con dei rifiuti che hanno dato parecchio da pensare. Il primo “no” secco è stato pronunciato da Potter, ex tecnico di Chelsea e Brighton. Ad aver declinato la proposta è stato anche Gallardo, ex manager del River Plate. Uno degli ultimi nomi proposti è emerso di recente.

Ex della Serie A, ha di recente avuto modo di vivere a pieno titolo un’esperienza formativa in Spagna, sulla panchina del Valencia. L’allenatore in questione è l’allenatore calabrese Gennaro Gattuso. In precedenza ha avuto modo di lavorare anche con Milan e Napoli, e potrebbe compiere il suo approdo nel campionato francese il prima possibile. I dettagli della trattativa sono già noti, e i rappresentati di entrambe le parti sono già al lavoro per poter discutere di eventuali particolari.

Lione, esonero in panchina: ecco il sostituto

Il Lione sta preparando l’esonero in panchina del tecnico Blanc. A sostituirlo ci potrebbe essere così Gennaro Gattuso, attualmente senza squadra. Ha così comunicato disponibilità immediata, rendendosi di fatto molto propenso ad un eventuale trasferimento. Altri nomi che potrebbero subentrargli sono quelli di Lopetegui e Glasner.

Tuttavia il tecnico italiano potrebbe avere una corsia quasi preferenziale, avendo di fatto comunicato la sua disponibilità. Così, i dettagli sono soltanto da definire, prima che l’ex tecnico dei partenopei possa compiere il suo esordio in Ligue 1. Cercando di risollevare le sorti di un club con tanto potenziale a disposizione.