Intimo piccante: Claudia Ruggeri, la telefonata diventa rovente

Claudia Ruggeri rende la telefonata rovente: la modella e ballerina resta solo in intimo ed i fan impazziscono.

Grazie alle sue frequenti apparizioni sulle reti Mediaset in programmi come Avanti un Altro e Ciao Darwin, Claudia Ruggeri si è fatta apprezzare tantissimo, conquistando un consenso sempre più maggiore tra il pubblico.

Conosciuta anche per essere la cognata del famoso conduttore Paolo Bonolis e moglie di Marco Bruganelli che non è altri che il fratello di Sonia Bruganelli, Claudia si è distinta spesso per il suo fascino e la sua competenza. La modella e ballerina classe 1983 ha avuto un successo non indifferente ed il suo profilo Instagram da 1,3 milioni di follower è un segno chiaro di come la sua popolarità sia cresciuta nel corso degli anni.

Se in tv la Ruggeri è una delle donne più apprezzate, via social si lascia completamente andare e regala quasi sempre degli scatti che fanno sognare gli utenti. Per conferma, andare a vedere uno degli ultimi update della modella che è stata capace di rendere bollente anche una chiamata al telefono indossando un intimo che ha messo incendiato gli spiriti di tutti i suoi follower.

Chiamata piccante per Claudia Ruggeri: la modella resta in intimo e in fan vanno in delirio

La popolarità di Claudia Ruggeri è in crescita costante e ciò non è dovuto solamente alle sue frequenti apparizioni sulle reti Mediaset ad Avanti Un Altro come personaggio del Minimondo. Via social, la modella e ballerina continua a raccogliere sempre più consenso ed è merito dei suoi scatti quasi sempre roventi che fanno impazzire i suoi fan, lasciandoli senza parole.

Attraverso il suo profilo Instagram, la Ruggeri è capace di far sognare i fan con poco ed anche in uno dei suoi ultimi post ha confermato questa sua “abilità”, riuscendo a rendere piccante anche una semplice chiamata al telefono. Questo perché la modella ha deciso di fare questa telefonata restando solo con un sensualissimo intimo che evidenzia tutte le sue forme.

Se la Ruggeri si è scattata la foto mentre mantiene il cordless, nel vedere questo scatto i fan si sono dovuti mantenere invece da qualche parte per non sentirsi male davanti ad una bellezza davvero accecante. Il post ha ottenuto un grandissimo successo con più di 15 mila in nemmeno 24 ore, mentre gli utenti si sono scatenati nei commenti e qualcuno ha anche affermato come il suo cuore, alla vista di cotanto splendore, batta alla velocità della luce.

Anche stavolta, Claudia Ruggeri ha fatto centro nel cuore dei fan e certamente qualcuno avrà pensato che la modella lo stesse chiamando utilizzando quel telefono per poter avere un appuntamento. Un sogno irrealizzabile e allora non resta che godersi la stupefacente bellezza della modella attraverso lo schermo del pc o dello smartphone e forse come cosa proprio male non è.