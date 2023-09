Chiara Nasti, curve esplosive: il bikini fatica a contenere tutto

Una Chiara Nasti incontenibile, quella che si presenta sui social per lasciare di stucco i propri fan: si vede tutto.

Da poco è diventata mamma e quindi oltre a quello per il fidanzato e per la famiglia da cui non si separa mai, per Chiara Nasti c’è un nuovo amore. Lei è legata indissolubilmente alle persone più importanti della sua vita, ma oltre a ciò c’è di più. Ad avere un’enorme importanza per la splendida modella ed influencer c’è anche il suo pubblico.

E non è solo per ovvi motivi lavorativi. Chiara è entrata a far parte del mondo della moda già tanti anni fa, quando era ancora giovanissima ed i consensi dei fan sono molto importanti e cerca sempre di accontentarli in qualche modo. Sicuramente tantissimi di questi fanno parte di un pubblico che la ammira per la sua bellezza e per il suo fisico pazzesco ed anche qui Chiara sa bene cosa fare.

Non è la prima volta che la stupenda ragazza bionda napoletana si fa ammirare in uno scatto mozzafiato. ‘Menomale che’ suo marito, il calciatore Mattia Zaccagni, non è molto geloso o almeno visto ciò che pubblica ormai quotidianamente la bella Chiara, non dovrebbe esserlo. Bellezza, la sua, che sarà probabilmente di famiglia, visto che anche la sua sorella minore Angela è stupenda ed ha un fisico incredibile che le ha consentito di seguire le orme di Chiara.

Nasti esplosiva: il bikini non contiene tutto

Nelle ultime ore Chiara sta provando ad incrementare il proprio cammino sui social. Ad oggi infatti, la bellissima modella tutta curve è seguita da ben 2 milioni di utenti. Anche la sorellina ne ha tanti e sul come facciano a non perderne mai uno è tutto chiaro. Sia lei che Angela infatti non si tirano indietro se c’è da postare una foto un po’ più piccante sui social, così da tenere tutti incollati allo schermo. Proprio come ci resteranno oggi. Vediamo perché.

Perché la meravigliosa ventisettenne dopo la gravidanza è tornata in una forma pazzesca ed in bikini lo fa notare. Quasi certamente il costume è una sua stessa creazione, visto che tra le tante cose, la splendida influencer ha anche un marchio di abbigliamento da mare che lei stesso ha fondato, la Plume Etheree.

Il costume di oggi però è in seria difficoltà a causa delle sue forme generose ed infatti la vista è davvero da capogiro. Il lato A da urlo di Chiara è quasi tutto scoperto, il bikini non riesce a tenerlo dentro. Ed i follower sono in estasi.