“Ci hanno affondato”: Zaniolo-Donnarumma doppia bufera

Doppia bufera in Nazionale che riguarda Nicolò Zaniolo e Gianluigi Donnarumma. “Ci hanno affondato”, le dichiarazioni tolgono tutti i dubbi

Scoppia la bufera per quanto accaduto sabato scorso in Nazionale con protagonisti soprattutto Nicolò Zaniolo e Gianluigi Donnarumma. L’Italia di Spalletti ha debuttato con un pareggio contro la Macedonia del Nord e il gol subito su punizione da Bardhi ha lasciato l’amaro in bocca ai più. Soprattutto per come è arrivato. La bufera si è scatenata sui due calciatori, secondo in molti i più colpevoli di quanto successo.

Sicuramente ci sarà da lavorare molto per Spalletti. Ma l’inizio non è stato dei più semplici. Il gol di Immobile contro la Macedonia sembrava aver indirizzato la sfida e invece si è dovuti far i conti con un indigesto pareggio. Ma cosa è successo con Zaniolo e Donnarumma? Ne ha parlato il giornalista e conduttore televisivo Fabio Ravezzani.

“Ci hanno affondato”, bufera su Zaniolo e Donnarumma

Ricostruendo l’azione incriminata del pareggio di Bardhi i due principali colpevoli sono i due calciatori citati. Zaniolo commette un ingenuo fallo sulla trequarti, dando una grossa opportunità al cecchino macedone, molto abile a segnare su punizione diretta. L’errore più grave, però, è di Donnarumma che non arriva su un pallone calciato sul proprio palo di competenze e a mezza altezza. Ha sbagliato nella posizione, nella scelta del tempo e probabilmente anche nel mettere la barriera. Una mezza papera.

Questo non è passato inosservato a Fabio Ravezzani che su Twitter ha letteralmente attaccato l’intera Nazionale, soffermandosi particolarmente sui due calciatori di cui sopra. Questo il suo messaggio: “Quando i tuoi calciatori a dx sono Di Lorenzo, Politano e Zaniolo, a sx Dimarco, Zaccagni, Gnonto e Biraghi, non andrai mai molto lontano. Male tutti, ma Zaniolo è Donnarumma ci hanno affondato”. Per poi rimarcare il concetto continuando nello stesso tweet: “Dimarco e Di Lorenzo sono ottimi calciatori. Ma le due catene di destra e di sinistra sono modeste nell’insieme”.

In questi minuti gli azzurri stanno affrontando una sfida già decisiva contro l’Ucraina e l’Italia non può più sbagliare.

Dunque al giornalista non è per nulla andato giù quanto successo contro la Macedonia e in particolare la prestazione di Donnarumma e Zaniolo che avrebbero “affondato” l’Italia. Il suo tweet ha fatto scoppiare la bufera con diversi utenti che hanno risposto e il tutto si è trasformato in argomento di discussione sui social.