Juventus, via Kean: resta in Serie A

Il futuro di Moise Kean sembra sempre più lontano da Torino: l’attaccante è richiesto da un club italiano.

Tra i giocatori della Juventus che si sono visti molto poco in questa stagione c’è Moise Kean. L’attaccante italiano ha dovuto saltare le prime gare di campionato per un problema fisico. I tifosi bianconeri hanno salutato il ritorno di Kean nell’ultimo match della Signora, a Empoli, che ha visto gli uomini di Allegri prevalere per 2-0 sui toscani. L’ex PSG è subentrato all’83esimo al posto di Chiesa, mostrando di aver smaltito la contusione ossea alla tibia che lo aveva costretto a rimanere ai box.

Tuttavia, stando alle ultime voci che arrivano da Torino il futuro di Kean potrebbe essere lontano dalla Continassa. In questa sua seconda esperienza bianconera il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Dall’estate 2021, ovvero dal momento in cui la Juve ha deciso di puntare nuovamente su di lui dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, Kean ha totalizzato 104 presenze e 22 gol con la maglia della Signora.

Non solo i tifosi, ma anche la società e lo stesso Allegri si aspettavano certamente di più dall’ex Everton. Ecco perché sono tornate a circolare le voci di un possibile addio di Moise Kean, che già durante il calciomercato estivo è stato accostato ad altre squadre molto interessate al giocatore (su tutte il Fulham).

Kean potrebbe lasciare la Juve: un club di Serie A sul giocatore

I prossimi mesi saranno decisivi per capire se Kean potrà ancora fare parte della rosa juventina, ma sono sempre più numerose le indiscrezioni che parlano di un probabile addio a gennaio. D’altronde la Juve sa bene che con la cessione di Kean potrebbe riuscire a incassare una bella somma di denaro che contribuirebbe a rimettere a posto il bilancio bianconero.

Nelle scorse settimane Madama ha fatto sapere a Fulham e Siviglia che avrebbe lasciato partire il giocatore solo davanti a un’offerta di circa 30 milioni. I ‘Cottagers‘ e gli andalusi non hanno voluto sborsare quella somma, ma non è detto che a gennaio qualcosa non possa cambiare, magari con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Un’idea che potrebbe stuzzicare anche qualche club di Serie A.

In particolare potrebbe muoversi l’Udinese, un ambiente dove Kean potrebbe riuscire a rilanciarsi. I friulani potrebbero proporre alla Juventus uno scambio, magari inserendo nella trattativa Lazar Samardzic: il centrocampista serbo piace molto ad Allegri, che ha bisogno di una pedina di grande qualità per innalzare il livello della mediana.

