Incognita Lukaku, è successo in Belgio: la Roma trema

Piove sul bagnato per l’attaccante Romelu Lukaku. Dopo un’estate passata in bilico tra Inter, prima, Juventus e Chelsea, poi, il centravanti belga si è accasato alla Roma di José Mourinho.

I giallorossi hanno colto l’occasione presentatasi agli ultimi giorni di mercato e hanno deciso di puntare sull’ex Manchester United per tamponare la lunga assenza dovuta all’infortunio al ginocchio di Tammy Abraham.

La squadra dello Special One, però, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Nelle prime tre uscite ufficiali, infatti, i capitolini hanno raccolto un pareggio e due sconfitte, al Bentegodi contro l’Hellas Verona e il pesante stop in casa contro il Milan. A preoccupare ancor di più i tifosi romanisti, adesso, si aggiunge l’incognita Lukaku che in Belgio ha mandato segnali inconfutabili.

Quello di Romelu Lukaku alla Roma è stato uno dei grandi colpi messi a segno da un club italiano nel corso di questa estate. L’arrivo del belga ex Inter, infatti, aumenta sensibilmente il livello offensivo della squadra di Mourinho che adesso può contare su un centravanti dalla grande esperienza e già decisivo in passato in Serie A.

La Roma preoccupata per il presente: riflettori puntati su Big Rom

Arrivato negli ultimi giorni di mercato Big Rom ha avuto anche il tempo di esordire con la nuova maglia nella sconfitta interna contro il Milan. Nonostante una buona verve mostrata nello scampolo di partita giocato, Lukaku è ancora molto lontano dalla condizione ottimale per trascinare i giallorossi.

Nel corso di questa pausa per gli impegni delle nazionali, inoltre, Romelu è stato convocato dal commissario tecnico dei Diavoli Rossi: Domenico Tedesco. L’ex tecnico del RB Lipsia ha deciso di schierarlo dal primo minuto per gara in trasferta contro l’Azerbaijan con la fascia da capitano al braccio. In questo match sono emersi segnali piuttosto preoccupanti.

Lukaku è rimasto in campo per 66 minuti in cui ha fatto tanto lavoro sporco e cercato di aiutare la squadra nelle manovre offensive. Nel corso del match la sua non perfetta condizione fisica è saltata subito all’occhio, con il numero 9 belga che non è stato mai pericoloso in termini di occasioni da gol.

La Roma, che si aggrappa a lui e a Paulo Dybala per invertire la brutta rotta intrapresa in questo inizio di stagione, spera di averlo al meglio quanto prima. In caso contrario l’obiettivo Champions League potrebbe rivelarsi più complicato che mai.