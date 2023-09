Il Real li sta cacciando: Serie A in agguato

Il calciomercato non si ferma mai e, a pochi giorni di distanza dalla chiusura della sessione estiva, nuove trattative di mercato impazzano in tutte le prime pagine dei giornali.

Le big europee hanno fatto un grande mercato ma oltre alle entrate si guarda con attenzione alle uscite. Alcuni nomi a livello mondiale suscitano interesse ed anche le squadre di Serie A osservano molto interessate.

Secondo alcune indiscrezioni all’interno della rosa del Real Madrid ci sarebbero alcuni calciatori fuori dai piani di Ancelotti e dai piani futuri del club Merengues. La loro avventura al Santiago Bernabeu, dunque, potrebbe giungere ben presto alla fine e alcuni di loro si trovano ad un bivio. Si tratta di cercare una nuova avventura o addirittura smettere definitivamente con il calcio giocato.

Nonostante la finestra estiva di mercato si sia conclusa da pochissimo, in casa Real Madrid si inizia già a pensare alla stagione 2024/25. Nemmeno in questa finestra è arrivata la tanto attesa firma di Kylian Mbappé, vicinissimo al punto di rottura con il Paris Saint Germain.

Il Real Madrid pianifica già il futuro: ben 5 calciatori con la valigia in mano la prossima estate

In compenso i Blancos si sono consolati con altri colpi. Sono ben 5, infatti, i volti nuovi arrivati nella capitale spagnola, 6 se si considera il ritorno alla casa base di Brahim Diaz. Ancelotti in questa sessione ha accolto Fran Garcia, Joselu, Kepa, Arda Guler e Jude Bellingham. Per cinque volti nuovi arrivati, però, ci sono cinque calciatori che l’estate prossima potrebbero partire. Si tratta di Nacho, Lucas Vazquez, Lunin, Kroos e Modric.

I due esperti centrocampisti, dopo aver inanellato vittorie su vittorie con la Casablanca, potrebbero decidere di lasciare il Real Madrid alla scadenza dei rispettivi contratti con due opzioni: accettare le ricche corti saudite e statunitensi o appendere le scarpette al chiodo.

Stessa sorte, seppur sia più giovane, per Nacho Fernandez che vorrebbe avere il Real Madrid come unico club della sua carriera. Discorso differente, invece, per Andrij Lunin. L’infortunio di Courtois gli avrebbe potuto spalancare le porte della titolarità, ma l’arrivo in prestito di Kepa sancisce una volta per tutte il suo status e, di conseguenza, il suo futuro al Real: portiere di scorta ai Blancos o possibile titolare in un’altra compagine.

L’esterno galiziano Lucas Vazquez, inoltre, ha ricevuto diverse proposte nel corso degli ultimi anni ma la sua volontà è stata quella di proseguire a Madrid. Per rimanerci, però, dovrà convincere la società a prolungare il contratto in scadenza nel giugno 2024. Anche la serie A valuta alcuni di questi nomi e magari un colpo a parametro zero potrebbe intrigare le big nostrane.

