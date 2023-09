È il giorno di Pogba, nuovo contratto con la Juve

La Juve e Paul Pogba ridiscutono i dettagli dell’intesa siglata poco più di un anno fa: cosa cambia per il centrocampista francese.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Paul Pogba dopo la gara di Empoli non hanno fatto emergere alcuna lesione. Un esito che ha ovviamente fatto esultare tutto il mondo Juve, spaventato dall’idea di poter perdere nuovamente il centrocampista francese per un periodo più o meno lungo.

La fitta che l’ex Manchester United ha sentito al termine del match vinto dalla Juve in terra toscana è dovuta solo a un sovraccarico muscolare. Pogba potrebbe essere nuovamente disponibile già il 16 settembre contro la Lazio, dove dovrebbe accomodarsi almeno in panchina.

Tuttavia questo nuovo problemino ha fatto suonare il campanello d’allarme in casa Juve. La dirigenza bianconera non è più disposta a pagare 8 milioni di euro all’anno (più due di bonus) a un giocatore che finora è sceso in campo solo in qualche spezzone e che non sembra riuscire a ritrovare la migliore forma fisica.

Juve-Pogba, ecco la nuova intesa: ingaggio abbassato

Ecco perché l’idea di Cristiano Giuntoli è quella di ridiscutere il contratto che lega Pogba alla Juventus fino al 2026. In queste ore è infatti previsto un incontro tra il Football Director della Signora e l’agente di Paul Pogba, Rafaela Pimenta, per arrivare a un ritocco al ribasso del corposo ingaggio garantito al giocatore. Giuntoli proporrà a Pogba e all’agente un nuovo contratto sulla base di 5,5 o al massimo 6 milioni di euro all’anno senza alcun bonus.

Non è ancora chiaro se il direttore sportivo tenterà di spalmare l’ingaggio, allungando quindi l’intesa fino al 2027 o 2028, oppure opterà per un taglio mantenendo la durata attuale del contratto. Di certo la Juventus non può più permettersi di pagare così tanto il Nazionale francese, dato che non ci sono garanzie sul suo pieno recupero fisico.

Da quando è tornato a Torino, vale a dire dall’agosto 2022, il centrocampista ha messo piede in campo solo dodici volte senza mai indossare una maglia da titolare.

Un contributo davvero molto modesto per il giocatore più pagato della rosa bianconera e uno dei più pagati di tutta la Serie A. Non a caso durante l’estate sono circolate molte voci su una possibile cessione di Pogba, richiesto soprattutto dai club arabi: su di lui c’è l’Al Ittihad, pronto a offrire cifre da capogiro alla Juve e al calciatore.